PREMIO GIOIOSANI ILLUSTRI Venerdì 21 l’undicesima edizione

R. & P.

Torna nella suggestiva cornice del cortile di Palazzo “Amaduri” a Gioiosa Jonica l’undicesima edizione del riconoscimento “Gioiosano Illustre 2020”. Venerdì 21 agosto con inizio alle ore 19:00, l’ambito riconoscimento, organizzato dalla Proloco di Gioiosa Ionica sarà consegnato a Mario Palermo e Domenico Crisarà. Il premio che, assieme a tante altre manifestazioni caratterizza l’estate gioiosana, con la sua undicesima edizione, quest’anno è molto atteso in tutti gli ambiti sociali, economici e politici non solo della cittadina ionica ma di tutta la locride.Mario Palermo, oltre a essere titolare di due apprezzati studi di Commercialisti in provincia di Cuneo, ha raggiunto l’apice del successo con la presidenza dell’’ospedale casa di riposo di Cherasco, fondazione che vanta di essere la più “antica” d’Italia, infatti, la fondazione riporta come anno di nascita il 1462. L’orgoglio di Mario Palermo oltre a quello di essere Presidente, è quello di essere il primo presidente della fondazione non piemontese dell’’Ospedale di Cherasco. Domenico Crisarà, terminati gli studi di maturità classica presso il liceo/ginnasio “Ivo Oliveti” di Locri, ha conseguito la laurea presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’’Università degli studi di Reggio Calabria. Dopo avere percorso le tappe e la trafila professionale, ha iniziato a emergere all’interno della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), divenendo un punto di riferimento di livello nazionale. Oggi è vice presidente nazionale della FIMMG, e segretario generale dello stesso organismo per la regione Veneto. A suggellare lo spessore che il riconoscimento Gioiosani illustri ha raggiunto in campo nazionale, la presenza, come ospite d’onore il Segretario Nazionale della UIL Pierpaolo Bombardieri originario di Marina di Gioiosa Jonica appena nominato a tale prestigiosa carica istituzionale. All’iniziativa sarà presente, come ospite d’onore Silvesto Scotti, Segretario Generale Nazionale della Fimmg e presidente dell’ordine dei medici chirurghi di Napoli.Il riconoscimento Gioiosani illustri è un premio che viene assegnato per meriti riconosciuti, con attestazioni istituzionali, a coloro che originari o residenti a Gioiosa Ionica hanno, per tanti anni svolto la loro professione fuori dalla regione Calabria. Il riconoscimento è organizzato dalla Proloco, che ha come presidente Nicodemo Vitetta, ed è patrocinato dall’Amministrazione Comunale. A condurre la serata la scrittrice Palma Comandè che sarà affiancata dal giornalista Pasquale Muià e dal presidente della Proloco Nicodemo Vitetta. L’undicesima edizione di Gioiosani illustri si svolgerà nel ricordo della precedente, che ha visto quale unico premiato l’imprenditore “gioiosano” Rocco Crisarà deceduto prematuramente il 22 gennaio di quest’anno, destando incredulità per una morte improvvisa che ha lasciato tutti nello sconforto.Durante la serata sono state annunciate dagli organizzatori vere e proprie sorprese di ospiti d’eccezione. Nicodemo Vitetta

Presidente Proloco Gioiosa Ionica