Poste Italiane, rivisti al rialzo gli obiettivi 2020

ROMA, 6 Marzo 2020 – Poste italiane per il secondo anno consecutivo registra numeri che superano gli obiettivi previsti nel piano Delivery 2022, raddoppiando – nel triennio della gestione del management attuale – l’utile netto conseguito nel 2016. L’utile netto di Gruppo nel 2019 si attesta a 1.342 ml (-4% rispetto al 2018), più del doppio rispetto al risultato di 622 milioni del 2016.

Verrà proposto un dividendo pari a € 0,463 (+5% rispetto all’anno precedente) per azione, in linea con la politica progressiva dei dividendi prevista nel Piano strategico Deliver 2022, ed è annunciata sin d’ora una revisione al rialzo degli obiettivi di piano per il 2020.

I ricavi nell’anno sono stati pari a 11.038 ml (+ 1,6% rispetto al 2018) e nel quarto trimestre sono stati pari a 2.949 ml (+ 1,2% rispetto allo steso periodo del 2018).I Servizi Assicurativi hanno ottenuto nel 2019 ricavi pari a € 1.669 milioni (+13,5% rispetto al 2018) mentre il comparto Pagamenti, Mobile e Digitale ha registrato ricavi pari a € 664 milioni (+12,1% rispetto al 2018). Nel comparto Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione continua il processo di trasformazione industriale in corso: il Joint Delivery Model è stato completamente implementato e i ricavi scendono del 2,5% a 3.492 milioni di euro. Stabili i ricavi dei servizi finanziari a 5.213 milioni di euro (-0,2%).L’indice di Solvibilità (Solvency II) del Gruppo PosteVita è pari a 276% a dicembre 2019 al di sopra di quanto previsto nell’arco di piano.

“Abbiamo superato per il secondo anno consecutivo i nostri obiettivi finanziari, raddoppiando l’utile netto del 2016, sulla base della crescita dei ricavi ricorrenti e di una continua attenzione alla razionalizzazione dei costi. Di conseguenza ha dichiarato l’Amministratore delegato Del Fante – stiamo proponendo un aumento del 5% del dividendo, in linea con l’impegno del Piano strategico Deliver 2022, e aggiornando la nostra guidance per il 2020, con una crescita costante della redditivita’ sottostante”.