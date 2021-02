Poste Italiane, in consegna altre 6600 dosi di vaccini

Cosenza, 20 febbraio 2021 – Sono arrivati questa mattina a Castrovillari i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, per la consegna di altre 6600 dosi di vaccini AstraZeneca. Nella notte, infatti, alcuni mezzi speciali attrezzati con celle frigorifere hanno preso in carico i vaccini AstraZeneca per raggiungere la destinazione finale al presidio ospedaliero di Castrovillari. Dalla sede di Castrovillari i vaccini saranno poi smistati su Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia e infine Melito Porto Salvo.