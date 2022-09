POSTE ITALIANE Giornata internazionale LIS:un webinar gratuito di educazione digitale

R. & P.

REGGIO CALABRIA – In occasione della Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni, che verrà celebrata il prossimo venerdì 23 settembre, Poste Italiane ha organizzato un webinar gratuito dal titolo “Cittadini digitali”, sottotitolato e tradotto in LIS.

Il relatore Nicola Sotira, responsabile del CERT di Poste Italiane, illustrerà gli elementi essenziali a cui prestare attenzione nel navigare in rete e fornirà qualche spunto per incrementare la nostra consapevolezza digitale.

I contenuti e gli obiettivi del webinar sono stati illustrati questa mattina a Reggio Calabria nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato la direttrice della filiale di Poste Italiane, Teresa Cozzolino, il presidente provinciale dell’Ens, l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi, Santino Favasuli, il vice presidente della stesso Ente, Antonino Cutrupi, e l’interprete Lis e dipendente di Poste, Vincenzo Frascà.

“Il webinar consentirà ai fruitori di conoscere le molteplici opportunità offerte dal digitale“, ha spiegato Teresa Cozzolino durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa didattica. “Poste Italiane è impegnata da diverso tempo ad organizzare eventi di Educazione Digitale – ha aggiunto la direttrice di filiale – fruibili gratuitamente online. E quello di venerdì, che coinciderà con la Giornata internazionale delle Lingue dei Segni – sarà l’occasione per approfondire assieme alcuni aspetti dell’agire digitale, con un focus legato alle tematiche di sicurezza ed acquisire così maggiore consapevolezza nell’utilizzo di questi nuovi strumenti”.

“Vogliamo ringraziare Poste Italiane per la vicinanza e la sensibilità dimostrata nei confronti della categoria delle persone sorde – ha detto il rappresentate provinciale dell’Ens, Santoro Favasuli, supportato dall’interprete Lis, Vincenzo Frascà – dando loro la possibilità di partecipare al Webinar Poste Italiane “Cittadini Digitali”. Un ringraziamento particolare va alla direttrice di filiale, Dott.ssa Cozzolino – ha concluso Favasuli – per avere dato l’opportunità e la visibilità alla nostra categoria, in occasione della Settimana Internazionale delle Persone Sorde, invitandoci a partecipare a questa conferenza stampa”.

Il percorso webinar si va ad affiancare ai contenuti multimediali disponibili sul sito, realizzati per incontrare le diverse esigenze degli utenti in termini di accessibilità e modalità comunicative.

Sono stati infatti realizzati strumenti con caratteristiche prevalentemente visuali come infografiche e videopillole, narrative come i podcast o ludico-educative come nel caso dei giochi interattivi.

L’iscrizione al webinar, che si terrà alle ore 11, è aperta a tutti i cittadini che potranno aderire attraverso il link: https://posteventi.com/edudigit/invia?s=C&id=370 e partecipare da PC, tablet o smartphone seguendo alcune semplici istruzioni che saranno inviate dopo l’iscrizione.

Anche questa nuova iniziativa di Educazione Digitale si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione diazienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.