POSTE ITALIANE Ecco tutti gli interventi in provincia di Reggio Calabria

R. & P.

REGGIO CALABRIA- 14 Atm Postamat installati (Bagaladi, Bova, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Casignana, Feroleto della Chiesa, Marina di Palizzi, Martone, Monasterace, San Giovanni di Gerace, San Procopio, Serrata e Sinopoli), altri 12 sostituiti con apparecchi di nuova generazione, 98 località interessate da progetti di decoro urbano con il restyling delle cassette rosse di impostazione, 64 Uffici Postali in cui è stato installato il Wi-Fi gratuito, 3 nuove cassette postali “Smart” nei Comuni di Ferruzzano, Bova Marina e Bruzzano, in grado di fornire numerose informazioni ai cittadini.

Sono questi gli interventi realizzati ad oggi negli 71 Piccoli Comuni della Provincia di Reggio Calabria nell’ambito del programma promosso dall’Azienda a partire dal 2018 e continuato anche nel 2021 in favore dei Piccoli Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti.

Sempre durante il 2021 sono stati aperti al pubblico 2 nuovi uffici postali, uno a Melicuccà e l’altro a Montebello Jonico, nella frazione di Saline.

Inoltre, in provincia di Reggio Calabria, Poste Italiane ha potenziato il sistema di videosorveglianza per incrementare la sicurezza in 62 Uffici Postali e ha messo a disposizione di 16 Amministrazioni locali altrettanti POS in comodato d’uso gratuito.

L’Ufficio Postale di Delianuova è stato valorizzato con un grande murale esterno, reso possibile grazie al progetto Paint (Poste e artisti insieme nel territorio).

L’attenzione riservata ai Piccoli Comuni e alle comunità locali confermano ancora una volta il ruolo di Poste Italiane, capace, con i suoi quasi 160 anni di storia, di essere una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte dei cittadini.

Poste Italiane è presente nel tessuto sociale ed economico della provincia di Reggio Calabria con 161 Uffici Postali, 13 centri di Distribuzione, 109 ATM Postamat e 42 Punto Poste, ovvero reti terze quali tabaccai o stazioni di servizio ENI.

Le iniziative dedicate ai Piccoli Comuni, la cui realizzazione è consultabile sul sito www.posteitaliane.it/piccoli-comuni, sottolineano l’impegno di Poste Italiane che mette a disposizione dei cittadini della provincia di Reggio Calabria una rete fisica e digitale unica in Italia.

Le due reti operano in modo perfettamente integrato, grazie a questa preziosa doppia dimensione, Poste Italiane riesce a proporsi come ‘azienda-piattaforma’ per il Paese, in grado di offrire anche in provincia di Reggio Calabria una serie di servizi e prodotti diversi secondo le necessità di tutti i cittadini.