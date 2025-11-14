Continuità del servizio garantita da una struttura temporanea ubicata nel parcheggio dell’ufficio postale

di Redazione

REGGIO CALABRIA – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Roccella Jonica sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Nella sede di via Carrera si potranno richiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Per tutto il periodo di chiusura dell’ufficio postale di Roccella Jonica, la continuità del servizio sarà garantita presso una struttura temporanea collocata nei parcheggi dell’attuale sede e sarà disponibile da lunedì a venerdì, dalle 8,20 alle 19,05 ed il sabato fino alle 12,35.