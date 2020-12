POSITIVITÀ AL COVID-19 Chiuso il reparto di Medicina del G. O. M.

R. & P.

La Direzione Generale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria comunica la chiusura preventiva del reparto di Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del Presidio Ospedaliero “Riuniti”.La misura si è resa necessaria per alcune positività al test per SARS-COV2 riscontrate all’interno del reparto. Pertanto, come da prassi, è stata disposta la sanificazione dell’Unità e l’esecuzione dei tamponi per tutti gli operatori ed i pazienti. Nondimeno, le misure anti contagio impongono l’impossibilità di effettuare altri ricoveri nel reparto fermo restando il trattamento degli attuali degenti.

Staff Direzione Generale