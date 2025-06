di Simona Ansani

ROCCELLA IONICA – 《Alla nota decisa del Sindaco di Roccella Vittorio Zito rispondiamo in modo altrettanto deciso, chiaro ed inequivocabile, precisando alcuni punti》. È quanto si apprende dalla nota diffusa dall’Associazione Diportisti Roccella Jonica che intende precisare e puntualizzare il rispetto che gli stessi hanno nei confronti del Comando della Capitaneria di Porto 《tanto è vero che abbiamo considerato come unico documento da seguire l’Ordinanza della stessa ed in virtù di quel testo (l’Art. 3 recita: L’accesso pedonale alle darsene turistiche sarà consentito ai soggetti che partecipano alla manifestazione ed ai clienti dei ristoranti) in modo ufficiale come era giusto fare, con toni educati ha chiesto la possibilità di poter usufruire del Porto nella giornata odierna visto che l’Ordinanza dalla nostra interpretazione non lo consentiva》.

Ma la richiesta giunta ai soggetti interessati sono risuonati come una polemica, 《ma non è mai stata nostra intenzione》.

Intanto l’evento che si svolgerà al Porto delle Grazie proprio fra poche ore, fa accrescere la preoccupazione dei diportisti che temono in qualche azione vandalica ai danni delle proprie barche, già prese di mira ripetutamente da ragazzotti in cerca di qualche video e visualizzazione sui social, mezzi ubriachi e spavaldini, salendo di barca in barca non curanti del bene privato (non loro, ndr), danneggiando strumenti e imbrattando di ogni schifezza i natanti.

《Non abbiamo fatto disinformazione, non abbiamo tantomeno messo in atto una campagna scomposta di disinformazione – prosegue la nota dell’Associazione Diportisti Roccella Jonica – bensì tutt’altro chiedendo solo chiarezza. È gravissimo che il Sindaco abbia sottolineato che l’associazione non meriti attenzione… è come affermare che le minoranze non hanno diritto di esprimersi…dichiarazione di una gravità inaudita. La polemica è nata dall’intervento fuori luogo, molto superficiale e quello sì nato al solo fine di innescare polemiche dell’Avvocato Bombardieri. E soprattutto la polemica è’ partita dall’articolo di Telemia – aggiungono – che è legittimata (ci mancherebbe altro) ad esprimere le proprie opinioni ma non ad attribuire all’Associazione dichiarazioni mai fatte. L’Associazione è favorevolissima ad ogni iniziativa (compreso il Bob Fest che oggi delizierà tutto il comprensorio) atta a valorizzare il Porto, il comune di Roccella e l’intero territorio della Costa dei Gelsomini. Plaude al Sindaco per le innumerevoli iniziative che certamente con sacrifici ed abnegazione è riuscito assieme alla sua squadra a mettere su rendendo sempre più il comune di Roccella perla della nostra splendida costa. L’Associazione non ha mai avuto non ha e non avrà mai alcun intento di andare contro l’Amministrazione – chiosa la nota – semmai il contrario sarà sempre disponibile ad ogni forma di collaborazione costruttiva in qualsiasi direzione fosse chiesta. L’Associazione dopo aver chiarito tutto ciò respinge al mittente ogni forma di polemica e strumentalizzazione,…Noi siamo nati per fare altro》 .

Probabilmente, ci teniamo anche noi a precisare, Amministrazione e Associazione dovrebbero incontrarsi il prima possibile, insieme al Presidente del Porto delle Grazie per discutere di sicurezza, video sorveglianza e strategie da attuate per migliorare, ciò che ricordiamo oggi essere, il Porto delle Grazie un Porto Marina Resort, che deve avere degli standard ben diversi da quelli attuali.