di Simona Ansani

《Questa è la situazione al Porto delle Grazie di Roccella Ionica, gli armatori delle barche ormeggiate non hanno nessuna garanzia sulla sicurezza delle stesse, imbarcazioni accessibili a tutti per fare festini e tanto altro che non menzioniamo, causando danni》. È ciò che si legge nella nota inviataci dell’Associazione Diportisti Roccella Jonica. Un video che immortala dei ragazzi che fregandosene delle regole, del ciò che non è tuo non si tocca, sale su una imbarcazione, improvvisando un balletto e facendo casino.

《L’amministrazione del porto non si assume nessuna responsabilità per danni causati da terzi, però a nostro avviso si dovrebbe assumere la responsabilità di mettere in sicurezza le imbarcazioni ormeggiate con cancellate poste all’ingresso dei pontili per non far introdurre persone non autorizzate, questo non è più un porto ma un circo e un parco giochi per gli altri, i diportisti sono ormai disperati per queste situazioni!》 Nella nota inoltre i diportisti denunciano una sitiazione ormai diventata insostenibile, per chi paga per attraccare, non avendo alcuna garanzia di sicurezza sulla propria imbarcazione.

《Con questo video vogliamo anche ricordare a tutti che le barche in porto – conclude l’Associszione Diportisti Roccella Jonica – corrispondono a proprietà privata e quindi salire su esse è una violazione dell’ art. 614 del codice penale il quale cita: Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni》.