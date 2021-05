PORTIGLIOLA – Si rinnova la sede di Anas Italia: Schirripa Presidente

R. & P.

PORTIGLIOLA – Cambio al vertice della sede Anas di Portigliola. Il nuovo presidente è Francesco Schirripa, storico sindaco del paese ionico, in ben due legislature dal 1995 al 2004, da sempre impegno attivamente in politica e nel sociale non solo nel suo paese d’origine, ma su tutto il comprensorio.

“Con Franco alla presidenza della nostra storica sede Anas a Portigliola incrementeremo l’attività anche in questo importante paese con tradizioni storiche e culturali ed un patrimonio artistico notevole che contribuiremo a rilanciare e promuovere”, dichiara il presidente regionale Gianfranco Sorbara, “con Portigliola inseriamo un altro prezioso tassello nel nostro progetto di crescita in Calabria e specie sulla Jonica reggina.

Abbiamo in cantiere idee e progetti che vedranno anche la sede oggi capitana dal prof. Schirripa tra gli attori principali. Sono grato a tutti coloro i quali in questi anni stanno riponendo la loro fiducia sulla nostra associazione di promozione sociale e su di me che mi onoro di rappresentarla in tutta la Calabria. A breve faremo un incontro allargato per pianificare le attività estive compatibilmente alle misure anti covid e procederò come da statuto al rinnovo del direttivo regionale che mi coadiuverà nella programmazione”.

“Ringrazio l’amico Gianfranco e nella fattispecie il presidente uscente, il dott. Marra che con serietà e dedizione ha sin qui portato avanti la sede di Portigliola”, ha dichiarato il neo presidente, “e sposo le idee di questa splendida realtà associativa che ormai da anni si impegna sul territorio al fianco dei più deboli e nella promozione della cultura e dell’inclusione sociale; mi attiverò sin da subito per aprire il tesseramento e creare un direttivo locale col quale condividere le manifestazioni future”.