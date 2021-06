Portigliola: incontro con gli amici a 4 zampe promosso dalla Gigi’s Accademy.

di Simona Ansani

PORTIGLIOLA – Prenderà il via a Portigliola domenica 20 giugno alle ore 17:00 presso Palatium Quote San Francesco, ospiti del Comune di Portigliola, il primo evento organizzato dalla Gigi’s Accanemy di Luigi Fascì dal titolo Cuccioli e Cuccioli. Una giornata in campagna da trascorrere insieme agli amici a quattro zampe, finalizzata all’apprendimento, alla relazione uomo – cane e alle attività sportive. Le iscrizioni avranno inizio alle 17:00, seguirà l’apertura dei giochi a cura del Sindaco Rocco Luglio. Tutti i partecipanti con i loro amici a quattro zampe, si esibiranno lungo il percorso, e si terra’ conto oltre al miglior tempo anche il rapporto cane/conduttore. Ci sarà inoltre un premio per la coppia più simpatica, quella che saprà conquistare la giuria.



L’evento della Gigi’s Accanemy fa parte di un progetto molto più ampio che si attuerà nella Locride, grazie al bando del Gal Terre Locridee concernente la misura- intervento 6.2 1.

Un progetto che parte dal rapporto che si stabilisce tra persona ed animale fino a far scaturire processi di aiuto grazie all’ausilio della pet terapy.

Il progetto di Gigi Fascì vede il gioco e l’interazione con il cane come uno strumento di crescita per i bambini. L’animale costituisce uno stimolo nuovo alla curiosità, rendendo possibile il contatto e una forma di comunicazione non

convenzionale, che non conosce rigide regole sociali né soprattutto atteggiamenti competitivi. Nella fattispecie il progetto sarà itinerante si svolgerà nelle aziende già accreditate con la Gigi’s Acconemy e in quelle che vorranno aderire.