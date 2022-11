Portigliola: celebrazione della Giornata delle Forze Armate

R. & P.

PORTIGLIOLA – Venerdì 4 novembre, alle 10,00, presso il monumento adiacente il palazzo Municipale di Portigliola, in occasione della Festa dell’unità nazionale e della Giornata delle forze armate e del combattente è in programma la cerimonia dell’alzabandiera eseguita dai marinai della Capitaneria di Porto di Roccella Jonica e la deposizione di una corona di alloro.



La cerimonia, che ricorre anche nel 74esimo anniversario della Carta costituzionale, rappresenta l’occasione per sottolineare “l’eroismo dei nostri soldati, che combatterono e caddero fino al raggiungimento della vittoria”.

Nel messaggio della Commissione Straordinaria, viene fatto riferimento “all’orgoglio del popolo e dei militari italiani che, con la lotta al nazifascismo, hanno restituito libertà e dignità al Paese” e viene, altresì, evidenziata l’importanza “di trasmettere alle giovani generazioni la Memoria storica come monito e testimonianza affinché non si ripetano più gli orrori del passato”.

Il messaggio si conclude manifestando “riconoscenza alle Forze armate, presidio delle istituzioni repubblicane, e a tutti i nostri militari impegnati nell’adempimento del proprio dovere in Italia e all’estero”.

PROGRAMMA

Ore 08.30 Ritrovo delle Autorità Civili e Militari e dei Rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche in Piazza Padre Pio e formazione del Corteo verso la Chiesa di San Nicola di Bari per assistere alla Cerimonia religiosa.



Ore 10.00 Cerimonia dell’Alzabandiera, deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti e Dispersi di tutte le guerre adiacente al Municipio e apposizione di un cuscino alla lapide murale commemorativa dei Caduti della Prima guerra mondiale. Esecuzione del “Silenzio”. Benedizione e lettura della “Preghiera della Patria”;



Ore 10.30 Lettura messaggio della Commissione Straordinaria.