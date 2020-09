PONTE SULL’ALLARO I Sindaci della Locride sbugiardano il senatore Auddino

R. & P.

Un certo Auddino, Senatore della Repubblica, in quota 5 stelle, si è convinto che i lavori per il ripristino del Ponte Allaro di Caulonia si stanno svolgendo grazie al Suo autorevole interessamento. Incredibile, ma vero!!!!Ma Auddino ci è o ci fa?Per la realizzazione del Ponte Allaro abbiamo chiesto e ottenuto incontri in Prefettura, al Ministero delle Infrastrutture, all’Anas e alla Regione.Proprio con Anas abbiamo avuto un costante e continuo confronto a partire dal reperimento delle risorse, alla progettazione, al cronoprogramma dei lavori, seguendo, infine, passo passo lo stato di avanzamento dei lavori.Li abbiamo stimolati con una costante, a volte estenuante, attività di sollecito.Tutto ciò grazie all’impegno del Sindaco di Caulonia e nostro Presidente dell’Assemblea, Caterina Belcastro, che ha fatto una battaglia, a tutti evidente, per la ricostruzione del Ponte Allaro, ai precedenti Presidenti dell’AssoComuni, all’attuale Presidente Campisi al delegato alle Infrastrutture Calabrese. Di altri, ahimè, non ce ne siamo accorti!Nei giorni scorsi, tuttavia, il rappresentante dei cinque stelle, che fino ad oggi non è stato in grado di dare alcuna risposta al territorio, ha “convocato” sul cantiere del ponte Allaro i funzionari regionali dell’Anas e i giornalisti mettendo in piedi una vergognosa rappresentazione. Ovviamente il Sen. Auddino non ha invitato il Sindaco di Caulonia nè gli amministratori locali confermando le “cattive” abitudini e la mancanza di rispetto per le istituzioni locali che è il comune denominatore dei parlamentari grillini.Neanche il peggior politico della prima repubblica avrebbe mai pensato di agire così. Questo è purtroppo il modus operandi dei politici pentastellati e, ci duole constatare, nello specifico del sen. Auddino che con il suo comportamento non ha fatto altro che mistificare la realtà e mortificare i cittadini locridei e le istituzioni periferiche.

l Sindaci della Locride