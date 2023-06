R. & P.

Intenso il programma della terza edizione del convegno nazionale “Polsi Ambiente” (Locride, 30 giugno – 2 luglio 2023), che vede tra i partner il Gal Terre Locridee.

Un convegno unico, a partire dai luoghi: il Santuario della Madonna della Montagna, millenario e solitario, nel cuore inaccessibile dell’Aspromonte, a Polsi, nel territorio del Comune di San Luca; la Locride, ricca di storia e bellezze naturali.

Il tema di questa terza edizione – che sarà ripreso al “Salone della Giustizia”, da quest’anno partner dell’iniziativa – è: “La sfida delle fonti di energia”, in linea con esigenze proclamate a livello internazionale e che indirizzano ormai la politica ben più degli atteggiamenti ecologici: tutto il mondo occidentale sta adeguando la propria politica a ciò.

Nei paesi UE è addirittura un tema obbligatorio, che condiziona l’erogazione delle sovvenzioni comunitarie.

Ma è importante valutare anche che non sempre la produzione di energia da fonti rinnovabili è senza conseguenze: “Ambiente e legalità” è infatti il filo conduttore e il presupposto di tutte le edizioni di “Polsi Ambiente”, perché non si può dare un comportamento ecologicamente corretto, che non sia anche rispettoso delle leggi e del vivere sociale.

Questa terza edizione si articola in tre sessioni, più una giornata naturalistica (domenica 2 luglio, girovagando per il Parco Nazionale dell’Aspromonte, “L’Alpe emigrata in Calabria”).

Una sessione tutta marina, venerdì 30 giugno, ore 10.00, Hotel President, a Siderno, dove si dirà delle possibilità che il mare offre per la produzione di energia e dei problemi che da ciò possono derivare: con una sconvolgente relazione scientifica sulla presenza di micro particelle di plastica nell’organismo umano, persino nel DNA, così che la preservazione ecologica del mare diviene una questione basilare per la nostra vita.

La sessione giuridica si terrà tradizionalmente a Locri, sempre il 30 giugno, alle ore 17.00, nella Biblioteca “G. Incorpora”, a Palazzo Nieddu del Rio, con la presenza di rappresentanti istituzionali e giuristi; si dibatterà anche su ipotesi di innovazioni legislative: perché la Calabria è probabilmente il territorio meno inquinato d’Italia e potrebbe diventare un’avanguardia ecologica.

La sessione ambientale di Polsi, sabato 1 luglio, a partire dalle 9.30, esaminerà gli aspetti più propriamente ecologici legati al tema delle energie rinnovabili.