R. & P.

Sono in corso di svolgimento, nella sede della Questura di Reggio Calabria, specifici incontri formativi sul tema dell’accoglienza alle donne vittime di violenza e sulla valutazione del rischio di recidiva.

Il seminario, si inserisce nel quadro delle strategie di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza di genere e dei rischi di recidiva, da tempo avviata dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ed è rivolto principalmente agli operatori che svolgono attività di prevenzione, controllo del territorio, attività investigativa e ricezione delle denunce, in servizio presso gli uffici della Questura ed i Commissariati distaccati di Pubblica Sicurezza.

Al ciclo formativo, curato dal Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, collaborato da Funzionari della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, prendono parte attiva operatori del centro antiviolenza “Angela Morabito” dell’associazione “Piccola Opera Papa Giovanni di Reggio Calabria” che fa capo alla fondazione “Una Nessuna Centomila ETS”.

Nel corso degli incontri svolti, sono stati richiamati gli strumenti previsti dalla normativa sulle misure di prevenzione tipiche ed atipiche di pertinenza del Questore, oltre all’importanza del riconoscimento dei fenomeni di violenza, della valutazione del rischio e la presa in carico delle vittime, con l’esame di casi critici che l’esperienza professionale, a vario titolo maturata, ha posto all’attenzione.