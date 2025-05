di Questura di Reggio Calabria

A decorrere dal 1 gennaio del corrente anno, l’Ufficio Immigrazione ha predisposto e dato esecuzione a ben 11 distinte attività di rimpatrio di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio reggino. Gli undici soggetti, dieci uomini ed una donna, di cui 6 di nazionalità georgiana, 3 marocchina, 1 turca ed 1 argentina, di età compresa tra i 26 ed i 48 anni, sono stati tutti oggetto di Provvedimento di Espulsione del Prefetto di Reggio Calabria, a cui il Questore di Reggio Calabria ha poi dato esecuzione coattiva mediante proprio decreto. Questi, di volta in volta accompagnati coattivamente presso gli aeroporti di Roma (Ciampino e Fiumicino) ed in 1 solo caso presso quello di Napoli Capodichino, sono stati imbarcati su voli diretti verso il proprio paese di origine. A tutti è stato imposto il divieto di reingresso sul territorio italiano e su tutta l’Area Schengen per anni 3.

Alle suddette cifre devono aggiungersi poi 2 cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio reggino, rispettivamente un cittadino di 40 anni del Madagascar ed una cittadina di 35 anni del Venezuela che hanno lasciato il territorio dello Stato in forza di un Decreto di Espulsione da eseguirsi con partenza volontaria.

Al novero in parola vanno poi aggiunti ulteriori due cittadini stranieri, rispettivamente un cittadino del Pakistan di 25 anni ed un cittadino Indiano di 58 anni, entrambi destinatari di Decreto di Espulsione emesso dal Prefetto di Reggio Calabria, che hanno autonomamente ottemperato all’ordine del Questore a lasciare il Territorio Nazionale entro 7 giorni.

L’Ufficio Immigrazione è stato poi impegnato nell’acquisizione di numerose pratiche di richiesta di permesso di soggiorno che, inoltrate o mediante kit postale o con presentazione diretta, sono sfociate nella lavorazione di ben 3092 permessi, di cui 2892 già consegnati all’utenza.

In ultimo, sono state formalizzate 270 richieste di asilo già inoltrate, per le valutazioni del caso, presso la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone.