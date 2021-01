POLITICHE SOCIALI Siglato un protocollo d’intesa tra l’Ambito Territoriale di Locri e le associazioni del comitato “Uniti per l’Autismo – Calabria”

R. & P.

Un altro rilevante traguardo è stato siglato oggi dall’Ambito Territoriale di Locri che ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con le associazioni A.D.D.A – Io Autentico – A.N.G.S.A. Vibo Valentia, tutte promotrici del comitato “Uniti per l’Autismo Calabria”, costituito tra associazioni di familiari e persone con autismo operante a livello regionali e composto da 16 enti del Terzo Settore.

La valenza formativa, utile e necessaria ad implementare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali con l’individuazione di n. 4 assistenti sociali che parteciperanno ad un percorso formativo denominato “PROGETTARE QUALITA’ DI VITA: CORSO BASE PER DIVENTARE MATRICISTA”, organizzato con separato ed autonomo atto con “Anffass Onlus Nazionale” e “Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffass La Rosa Blu Soc. Coop.

Il percorso formativo, a totale carico delle associazioni, avrà la durata di 50 ore, di cui 23 ore in modalità FAD e 27 ore in modalità Webinar live. Il corso è accreditato presso AGENAS con ECM per le professioni sanitarie ed è in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali. Si ringrazia l’Associazione A.D.D.A nella persona del Presidente Vito Crea per questa importante opportunità e per la sua costante attenzione alle problematiche sociali e collaborazione con l’Ambito Territoriale di Locri. Soddisfazione espressa dalla coordinatrice dell’Ambito, dottoressa Antonietta Dominello, che ha da subito mostrato disponibilità, ribadendo l’importanza di lavorare in sinergia per raggiungere obiettivi importanti e per rispondere alle esigenze dei tutti gli utenti del vasto territorio di competenza dell’Ambito di Locri.