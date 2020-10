POLISTENA L’Itis dedica un albero di ulivo a Willy

R. & P.

L’ITIS adotta l’esempio di Willy, il suo coraggio e il suo altruismo. A lui, “travolto da un branco di persone per le quali non c’è mai stata una scuola”, è dedicato un albero di ulivo con accanto la foto del suo sorriso buono.

Il dirigente scolastico Franco Mileto avvia da Polistena la rete di memoria che celebra l’eroe di Paliano, che ha lavorato in Calabria e che si è sempre distinto per i suoi valori. Una cerimonia sobria ha virtualmente riempito la scuola di Polistena, la quale prima del Dpcm avrebbe garantito il collegamento streaming dalle cinquantadue aule.

Il servizio via etere non è comunque mancato, rendendo l’evento fruibile sotto tutti i punti di forza della tecnologia digitale. Le autorità civili, religiose e militari hanno accompagnato la famiglia di Willy e il sindaco di Paliano in una realtà cittadina e scolastica coerente e concreta, raggiunta in collegamento video dal presidente Giuseppe Conte.