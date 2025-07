di Patrizia Massara Di Nallo (foto e fonte web Notte dei giganti)

POLISTENA – Il 13 luglio 2025, a Polistena (RC), si rinnoverà anche quest’anno, per la gioia dei residenti e dei turisti, l’ormai tradizionale festa “la Notte dei Giganti”. E’ la prima originale festa con protagoniste le coppie di Giganti provenienti da tutta la Calabria perché in realtà è un’ antichissima tradizione che si fa rivivere anche in altri paesi calabresi e, ultimamente è stata ripresa anche nel capoluogo di provincia durante le festività mariane di settembre in onore della Madonna della Consolazione. A Polistena si svolge, tradizionalmente, il secondo sabato di luglio di ogni anno, quando la città viene invasa da centinaia di tamburinari e dal ritmo assordante dei tamburi che accompagnano il ballo dei Giganti. Mata e Grifone sono i giganti che al frastuono e al ritmo di tamburi e grancasse annunciano ai grandi e ai piccini il loro arrivo, sfilano per le vie e durante il percorso danzano con innumerevoli giravolte l’uno intorno all’altro calamitando la fantasia degli astanti. Mata è la bellissima regina indigena, con carattere forte e deciso, appariscente e formosa con abiti dai sgargianti colori, vistose collane e grossi orecchini. Grifone è il saraceno venuto a depredare e saccheggiare , il re turco rappresentato con un cappello o turbante scuro a volte sovrastato da piume, con enormi baffi o barba folta e nera e con la pelle scura. Nella leggenda popolare, collocata nel periodo storico in cui le coste calabresi erano continuamente attaccate dai saraceni che approdavano sulle coste depredandole di ogni cosa,si narra che la regina venne rapita dal turco giunto dal mare.

Il ballo rituale dei giganti simboleggia il trionfo dell’amore che ha il culmine attraverso questa danza di corteggiamento. La danza si apre con infinite giravolte dei giganti su sé stessi sino a quando essi non si stringono sempre più fino ad avvicinarsi in un vorticoso abbraccio mentre il ritmo assordante e frenetico dei tamburi e delle grancasse ne evidenzia la gestualità e la frenesia. A grandi e piccini piace farsi sfiorare dai due giganti alti oltre 3 metri che rievocano nelle feste popolari una traccia del passato quasi a superare antiche paure collettive. Una sfida e una gara popolare per i giganti che a loro volta si rincorrono e soprattutto per i bambini titubanti tra la paura di essere afferrati e il desiderio di toccare i giganti e superare, in un gioco, tale timore.

Il programma 2025 vede:

Ore 19.00 raduno dei giganti su Viale Italia

Ore 19.30 sfilata sino a piazza della repubblica

Dalle 19.30 alle 21.30 giganti in mostra in piazza della Repubblica

Dalle ore 21.30 LA NOTTE DEI GIGANTI – 17ª EDIZIONE a Cura dell’associazione Culturale “Arlecchino e Pulcinella”

Ore 24.00 gran finale su Piazzale Trinità.