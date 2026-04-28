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POLISTENA – È stata firmata dal Sindaco di Polistena Michele Tripodi un’ordinanza sindacale con cui si dispone per la giornata del 1 maggio, festa dei lavoratori, la chiusura delle attività commerciali, medie e grandi strutture di vendita operanti a Polistena. <<L’ordinanza – ha spiegato il Sindaco – si è resa necessaria per tutelare la salute ed il benessere psicofisico di lavoratrici e lavoratori che spesso nei giorni festivi sostengono turni ininterrotti, mansioni ripetitive e defaticanti>>.



L’ordinanza sindacale in questione è un atto a tutela dei diritti di persone che come tutti dovrebbero ricevere il normale diritto al riposo oltre che a stare con la famiglia nei giorni di festa. In Italia serve approvare una legislazione protettiva dai ritmi incessanti di lavoro che specie nei centri commerciali obbligano i lavoratori a non fermarsi nemmeno la domenica. <<Da Polistena – ha concluso il Sindaco – grazie a questa ordinanza si muove un primo cambio di passo. Speriamo che altri #Sindaci seguano il nostro esempio>>.