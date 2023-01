POLFER CALABRIA Resoconto delle attività svolte durante le festività natalizie

di Questura di Reggio Calabria

3.964 persone controllate, di cui 536 con precedenti di polizia, 103 veicoli ispezionati e 3 sanzioni amministrative elevate: questi i risultati conseguiti nell’ambito dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria nelle Festività Natalizie, durante il periodo che va dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.

Sono stati effettuati specifici controlli nelle stazioni ferroviarie con 360 pattuglie impegnate, di cui 51 a bordo treno.

L’attività è stata espletata con l’impiego di operatori in uniforme ed in abiti civili, che hanno fatto ricorso anche all’uso di metal detector e di unità cinofile per aumentare i livelli di sicurezza e prevenzione.