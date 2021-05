PODISTI LOCRI Protagonisti dell’8^ tappa della “Run 4 Hope”

R. & P.

L’8° Tappa della Run4Hope ha visto impegnati gli atleti della “Podisti Locri” nel tratto Locri-Melito Porto Salvo, segnando il ritorno su strada della compagine neroverde.

Il responsabile del progetto, Roberto Bolognino, si è detto entusiasta di riprendere le attività all’aperto: «È stato bellissimo partecipare a questa iniziativa, dato il fine ultimo che è quello di aiutare AIRC a e AIL nel contrasto al cancro e alle leucemie. Ancora più soddisfacente è stato correre i circa 70km raccogliendo viva partecipazione tra le comunità interessate ai diversi passaggi tra Locri e Melito Porto Salvo». Gli ha fatto eco il Presidente del sodalizio del “pegaso”, Luigi Mollica: «Un vero sportivo è solidale e voglio ringraziare: Attilio Muscolo, Luigi Ruggia, Alessandro Caccamo, Michele Mittiga, Roberto Piccolo, Antonio Macrì, Giuseppe Lo Giudice, Francesco Marciano, Fernando Gallo e Roberto Bolognino per aver dimostrato, ancora una volta, grande spirito per l’amore verso lo sport e per questa causa solidale che vedrà sempre la Podisti Locri in prima linea per azioni di sostegno alla ricerca».

I corridori si sono passati l’un l’altro il testimone a forma di DNA, lungo le sei staffette che hanno toccato le città di Bovalino, Africo Nuovo, Brancaleone Marina, Palizzi Marina e Condofuri Marina.

Una giornata all’insegna dell’allegria, della solidarietà e della gioia che li ha condotti in quel di Melito Porto Salvo, lasciando all’A.S.D. Atletica Sciuto, del Presidente Mario Sciuto, il compito di condurre l’ultima tappa che li porterà a Reggio Calabria alle 11 in punto. Proprio lì si concluderà questa nove giorni magnifica. Tutti uniti e solidali per la ricerca.

Tra le società calabresi che hanno aderito a questo progetto figurano: CorriCastrovillari, K42 Cosenza, Milon Runner Crotone, Run for Catanzaro, Libertas Lamezia, Podisti Locri, Poliporto Soverato, Calabria Fitwalking, Ionica Running e Atletica Sciuto Reggio Calabria.

La Run4Hope è sostenuta dalla CorriCastrovillari, dalla Fidal (Federazione italiana di atletica leggera); dalla Fiasp (Federazione italiana amatori sport per tutti); dall’Aic (Associazione italiana calciatori); dal Centro Sportivo Italiano; da Airc e Ail (Associazione italiana leucemia); e patrocinata dall’Esercito Italiano; media partner “Correre” e main sponsor Massigen.