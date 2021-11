PNRR Sabato a Caulonia un confronto tra istituzioni ed esperti

R. & P.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il piano che aiuterà l’Italia a riprendersi dal post pandemia Covid-19, rilanciandone l’economia.

Uno strumento che definisce massicci investimenti per il periodo 2021-2026, che rappresenta un’opportunità unica per il nostro Paese e per la Calabria.



L’emergenza sanitaria Covid ha provocato ingenti danni economici e sociali, di fatto sancendo una delle più gravi crisi della storia recente del nostro Paese.



Il PNRR rappresenta l’occasione per la ripartenza.



Lo snodo importante del PNRR è spendere bene le risorse per far ripartire i territori dopo lo choc pandemico.

Ne parleremo insieme sabato 27 alle ore 18, alla biblioteca comunale di Caulonia Marina, per cogliere tutte le opportunità del Piano e sfruttarne al meglio le risorse per una reale crescita del nostro territorio.

L’Amministrazione comunale di Caulonia