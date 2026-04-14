Doppio 3-0 e dominio totale: Pallavolo Rossano elimina la Silan e conquista una meritata semifinale playoff con autorità e qualità.

R. & P.

È una Pallavolo Rossano ASD dominante, concreta e spietata quella che si prende la scena al palazzetto di Viale Sant’Angelo e stacca con pieno merito il pass per le semifinali dei playoff di Serie C Femminile.

Contro una Silan Volley determinata e mai arrendevole, le bizantine replicano il copione dell’andata e chiudono la pratica con un netto 3-0 (25-14; 25-12; 25-16), confermando una superiorità costruita punto dopo punto, con lucidità e fame agonistica.

La gara, sin dalle prime battute, racconta una storia chiara: Rossano entra in campo con l’atteggiamento giusto, consapevole che i playoff non concedono distrazioni. Dopo un avvio equilibrato, sono i turni al servizio di Valentina Martilotti e Martina Domanico a spezzare il ritmo e scavare il primo solco decisivo. Il finale del primo set è un monologo gialloblù, chiuso con autorità sul 25-14, mentre dalla panchina arriva anche il contributo di Veronica Risuleo, segnale di una squadra profonda e pronta a ogni soluzione.

Nel secondo parziale si assiste al tentativo di reazione della Silan, che prova a partire forte. Ma è solo un’illusione. Rossano alza i giri del motore e cambia marcia, trovando continuità devastante al servizio con Valeria Diaco e Fabiola De Araujo, protagoniste di break lunghissimi che spezzano definitivamente l’equilibrio. Il set scivola rapidamente verso il 25-12, mentre coach Luigi Zangaro ruota con intelligenza l’organico, inserendo energie fresche senza abbassare l’intensità.

È proprio qui che si materializza il verdetto: bastano due set per conquistare la semifinale, ma questa squadra non è costruita per fermarsi.

Nel terzo set, nonostante una formazione rinnovata, Rossano continua a spingere con la stessa ferocia. Margo Dziunyk e Valeria Diaco al servizio scavano un nuovo solco, mentre la Silan prova con orgoglio a rientrare grazie a un buon turno in battuta di Francesca Barile. Ma è solo un lampo. I servizi di Veronica Risuleo ristabiliscono immediatamente le distanze, riportando la gara sotto il controllo totale delle padrone di casa. Il 25-16 finale è la fotografia perfetta di un match mai realmente in discussione.

Quella vista in campo è una squadra matura, consapevole, capace di gestire ogni fase della partita con precisione quasi chirurgica. Una prestazione corale, dove ogni fondamentale ha funzionato, dalla battuta alla fase break, dalla distribuzione offensiva alla solidità difensiva.Il risultato finale non è solo una vittoria: è un messaggio chiaro al campionato.

La Pallavolo Rossano ASD c’è. Ed è pronta a giocarsi tutto.Ora si aprono le porte della semifinale, dove ad attendere le bizantine sarà la vincente della sfida tra Cutro e Teosidos. Un livello ancora più alto, un’intensità ancora maggiore, un altro step verso un obiettivo che, giornata dopo giornata, sta diventando sempre più concreto.

Con una convinzione che fa rumore, le libellule avanzano, con autorità e con identità.