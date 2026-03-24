Le gialloblù travolgono Siderno 3-0 in trasferta e ipotecano i quarti playoff con una prova di forza assoluta.

R. & P.

La Pallavolo Rossano ASD lancia un segnale chiarissimo a tutto il campionato: la corsa ai playoff è iniziata, e le gialloblù fanno terribilmente sul serio. Nell’andata degli ottavi di finale della Serie C femminile, le bizantine espugnano il campo della Rodinò Costruzioni Siderno con un netto e inequivocabile 0-3 (12-25, 11-25, 15-25), chiudendo la pratica in meno di un’ora e mettendo una pesantissima ipoteca sul passaggio ai quarti di finale.

Una partita che, sulla carta, vedeva Rossano favorita, ma che sul campo si è trasformata in una vera e propria dimostrazione di forza. Intensità, qualità tecnica e gestione impeccabile dei momenti chiave: le ragazze di coach Luigi Zangaro hanno imposto il proprio ritmo sin dai primi scambi, senza mai concedere alle avversarie la possibilità di entrare realmente in partita.

L’avvio del primo set lascia intravedere un equilibrio iniziale, ma è solo un’illusione. Sul 3-3, infatti, sale in cattedra Fabiola De Araujo, che con un turno di servizio devastante spacca subito il parziale portando Rossano sul 9-3. Da quel momento in poi è un monologo gialloblù: il divario cresce progressivamente, sostenuto anche dalle battute incisive di Margo Dziunyk, fino al definitivo 25-12.

Nel secondo set cambia la diagonale, ma non cambia la sostanza. Dentro Veronica Risuleo in regia e Daria Prokopenko opposta, e l’impatto è immediato. Ancora una volta è il servizio a fare la differenza: Rossano vola sul 7-1 e poi dilaga, con break pesantissimi che portano il punteggio prima sul 13-3 e poi sul 22-8. Il controllo è totale, la fiducia cresce punto dopo punto, e il set si chiude senza discussioni sul 25-11.

La terza frazione è la fotografia perfetta della superiorità rossanese. L’approccio è aggressivo, concreto, senza sbavature. Valentina Martilotti firma un turno al servizio che indirizza definitivamente il set, mentre l’intera squadra continua a macinare gioco con lucidità e precisione. Siderno prova a reagire nel finale, ma è troppo tardi: Rossano gestisce senza affanni e chiude sul 25-15, completando un successo tanto netto quanto meritato.

Da sottolineare anche la gestione delle rotazioni e delle energie, con spazio concesso ad Alba Greco, segnale di una squadra lunga, compatta e pronta ad affrontare le sfide più impegnative.

Con questa vittoria, la Pallavolo Rossano ASD mette una seria ipoteca sull’accesso ai quarti di finale, ma il messaggio che arriva dal campo è ancora più forte del risultato: questa squadra non vuole semplicemente vincere, vuole dominare.

Ora l’attenzione si sposta sulla gara di ritorno, in programma tra le mura amiche, sabato 28 marzo presso il Palazzetto di Viale S. Angelo, dove servirà completare l’opera con la stessa determinazione. Perché se è vero che il vantaggio è importante, è altrettanto vero che i playoff non ammettono distrazioni.

Rossano ha fatto il primo passo. E lo ha fatto nel modo più convincente possibile. Il sogno continua. E adesso inizia davvero a prendere forma.