PLATI’ VERSO LE ELEZIONI COMUNALI L’appello ai cittadini di Anna Varacalli

Carissimi concittadini “ Platiesi”, tra poco ci sarà la prossima tornata elettorale amministrativa per eleggere un SINDACO di cui, come tutti sappiamo e vogliamo, il nostro amato PAESE necessita.

“Come una famiglia ha bisogno di un padre per accudire e portare avanti i propri figli, così una Comunità ha bisogno di essere rappresentata da una persona in capo che conosce le esigenze e le priorità del proprio territorio, quotidianamente, con impegno e dedizione”!

Sento il dovere civile e morale di appartenenza al Paese di PLATI’ : Mi interessa dare la mia disponibilità a sostegno della Lista “LIBERI DI RICOMINCIARE” – mettere a disposizione le mie idee attraverso le mie capacità – conoscenze -competenze professionali, per portare avanti i tanti progetti iniziati precedentemente, poiché non va bene solo guardare passivamente , specialmente per il futuro dei nostri giovani ragazzi sfiduciati dalla politica comune.

Non ho grandi aspirazioni personali se non quella di offrirmi a voi, cari Concittadini, con il profondo desiderio di rappresentarvi presso l’Amministrazione con massima umiltà e disponibilità.

Credo sia giusto e rispettoso nei confronti dei cittadini presentarsi e mettersi in gioco mettendoci la faccia ed io l’ho sempre fatto: molti di voi ben conoscete il mio modo di agire trasparente e leale.

Mi sono resa conto di quante cose vanno cambiate e/o modificate e migliorate e noi ,insieme, cercheremo di cambiarle e portarle a termine e là dove necessita PROGETTARE ulteriormente, ma, servono i VOSTRI CONSENSI, cioè:

DOVETE ANDARE A VOTARE NUMEROSI!

Bisogna informare la gente e i ragazzi in modo di cercare di salvare la società in cui viviamo dal declino e dal disfattismo. So che non sarà facile cambiare tutto ciò, importante però è cercare di fare qualcosa: “LIBERI di RICOMINCIARE a VIVERE nella LEGALITA’ – TRASPARENZA -ONESTA’

Ecco perché bisogna necessariamente avere i Vostri CONSENSI ed avere un’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Mi piacerebbe scambiare e approfondire queste mie riflessioni basate tutte su un’attenta e acuta osservazione della realtà con tutti voi perché sono sicura che la pensiate come me e rivolgo un appello a tutti voi ragazze e ragazzi del mio paese che molti di voi siete stati miei alunni e perciò conoscete le mie idee e che desiderate darvi da fare per costruire una nuova e migliore COMUNITA’ in cui vivere. Questo nostro Paese ha bisogno di una nuova politica, una politica di rinnovamento e di ricambio generazionale di persone capaci e volenterosi : rinnovare le nostre menti sul piano civile e umano.

Bisogna prendere coscienza del mondo che ci circonda e dovremmo cercare in tutti i modi di riprendere le redini del futuro del nostro Paese, il futuro dei nostri giovani “FUTURI CITTADINI DEL DOMANI”

– Non possiamo limitarci a criticare TUTTO e TUTTI- Non aspettiamo che siano gli altri a fare al posto nostro! – Non chiediamo cosa fa la società per noi, ma chiediamoci cosa facciamo noi per la società!!!-

Quindi, miei cari concittadini, riflettiamo su tutto ciò e apriamo le menti, la lista LIBERI DI RICOMINCIARE sarà una squadra dove ognuno di noi si mette a disposizione dedicando tempo per poter progettare e cercare di risolvere i vari problemi esposti e non solo. Bisogna solo dare fiducia e darci i vostri consensi.

Il nostro impegno è soprattutto la messa in sicurezza della viabilità riguardo le strade comunali- interpoderali- provinciali ;

sollecitare il ripristino della SP2 BOVALINO-BAGNARA che attraversa l’Aspromonte e collega i due versanti JONICO-TIRRENICO attualmente in stato di abbandono e percorribile fino a Platì;

ripristinare la viabilità alla Strada Provinciale Platì – Cirella- percorso A- cioè la prima strada costruita – più corta fornendo un servizio pubblico con pulman o pulmini di almeno tre corse giornaliere visto che a Cirella abbiamo la fortuna di avere una PISTA CICLABILE per le gare ; portare a termine il campetto di ARSANELLO; la messa in sicurezza degli edifici scolastici in particolare quello di Via Roma, costruzione di vecchia data o successivamente al dopoguerra e /o progettare un polo nuovo!!!

Limitatamente alle nostre strutture operative avviare i giovani nel mondo del lavoro.

Nell’arco della mia vita ho visto tante ingiustizie, tuttavia non ho paura di affrontare con cuore sereno e assoluto impegno i grandi progetti da portare a termine , si spera nell’ambito delle competenze dell’ENTE COMUNALE.

Successivamente verrà presentato il programma elettorale.

Platì 14 Agosto 2020

In Fede

La Maestra Anna Varacalli

Candidata nelle Lista Liberi di Ricominciare