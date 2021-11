Platì, Pietro Marra eletto Presidente Commissione Sicurezza Territorio

PLATI’- Dalla nomina ad Assessore di Cateria Sergi avvenuta qualche giorno fa, che rivestiva la carica di Presidente nella 2° Commissione “Territorio, beni ambientali”, si è provveduto alla sostituzione della stessa con le votazioni e la rimodulazione della Commissione. Lo scrutinio è stato unanime: Pietro Marra è il nuovo Presidente, Giovanni Sarica Vice-Presidente e Salvatore Arena Segretario.

Paolo Ferrara: “abbiamo messo da parte il colore e le idee politiche e la scelta è stata condivisa in base alle competenze e alla professionalità del Consigliere Marra nei settori della Protezione Civile, Ambiente e Sicurezza; sicuramente il suo supporto all’Amministrazione Comunale (come già dimostrato) servirà per seguire i settori in modo da creare piani di prevenzione per i grandi rischi e le criticità idrogeologiche.

Ufficio Stampa – Comune di Platì