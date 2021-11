PLATÌ Piantato l’albero della legalità

R. & P.

Oggi Platì segna questo importante appuntamento caratterizzato dalla presenza dei cofondatori del Progetto di Vita Adriana Colacicco e Gerardo Gatti che hanno ricevuto l’encomio del Presidente della Repubblica Italiana e Francese .

“L’Albero della Legalità vuole continuare a mantenere vivo il ricordo delle vittime di mafia, del Sindaco Domenico De Maio,

dei Servitori dello Stato, del Sindaco Francesco Prestia e della moglie Domenica De Girolamo è importante risvegliare le coscienze affinchè la gravità di determinate azioni contro la società civile non si verifichino mai piu;

Onorando il ricordo di coloro che hanno pagato con la vita la lotta contro le mafie e di tutti coloro che continuano a lottare per un Paese più giusto e pulito.

Non ci si deve rassegnare al semplice ricordo, ma si deve essere esempi di continuità e di legalità sempre”

va sottolineato che i primi protagonisti dell’attività di sensibilizzazione saranno i ragazzi perché senza legalità non ci può essere futuro, a loro viene affidato questo albero affinchè lo curino come va curata e coltivata la legalità

nei prossimi giorni avvieremo l’iter che poterà l’intitolazione di una via ai coniugi Prestia per mantenere vivo il loro ricordo