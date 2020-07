PLATI’ “Liberi di Ricominciare” si prepara alle elezioni comunali di settembre

R. & P.

Il Movimento Liberi di Ricominciare, dopo l’emergenza Covid, che ha sospeso le elezioni della Primavera scorsa, inizia oggi attraverso un confronto serrato, il percorso a tappe che vedrà coinvolte tutte le Zone del Paese.

Sarà il Territorio con i Cittadini a costruire il programma che risponderà alle esigenze territoriali.

Farà Tesoro dell’Esperienza pregressa per affrontare le diverse criticità del Nostro Territorio , dalla carenza Idrica per esigenze familiari ed irrigue, dalla viabilità precaria delle strade provinciali e comunali, con particolare attenzione alla Strada Ex SS 112 che collega Platì alla nostra amata Montagna ed al collegamento con le Frazioni, all’esigenza di riavviare il Servizio Civile per i Giovani dai 18 ai 29 anni ed al potenziamento dei servizi comunali, con processi moderni al fine di ottimizzare i processi necessari alla raccolta della spazzatura con attenzione, migliorando l’impiego delle risorse ottimizzando la raccolta ed i costi a carico dei Cittadini, adotteremo il PSC per lo sviluppo sostenibile del Territorio e doteremo il 95% min della popolazione delle Rete Fognante

Sostiene l’appello lanciato dalla Maggioranza dei nostri concittadini che chiede a gran voce il ritorno alle urne ed alla DEMOCRAZIA , interrotta a suo tempo, ma che oggi senza se e senza ma viene a gran voce rivendicata da Tutti quei Cittadini di Platì che hanno a cuore il Futuro della Comunità.

Il Movimento Liberi di Ricominciare è pronto a mettersi al Servizio del POPOLO , affinchè il Paese torni ad essere amministrato da un Sindaco e da un Consiglio Comunale democraticamente eletti, auspicando il ritorno della Democrazia a Platì già dalla prossima tornata elettorale.

Con passione, competenza, esperienza , professionalità ed entusiasmo il Movimento Liberi di Ricominciare è pronto a tornare alla guida dell’Amministrazione Comunale mettendosi al Servizio della Comunità

PLATÌ SENZA BARRIERE: LIBERI DI RICOMINCIARE AVVIERÀ L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA METTENDO SUBITO IN ATTO IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE CHE RENDERA’ PLATI’ UN PAESE MIGLIORE

“Se dovessimo avere la fiducia degli elettori il giorno dopo il giuramento in consiglio comunale, daremo alla popolazione Platiese finalmente la possibilità di ritornare ad essere Libera, sì Libera di Ricominciare da qualsivoglia pregiudizio e guardare al Futuro con ottimismo ”.

“Nessuno può fermare la voglia di cambiamento, noi non improvviseremo una campagna elettorale dell’ultima ora, già da tempo siamo presenti in questo territorio, abbiamo dato dimostrazione delle nostre competenze con fatti e non parole, la nostra attività politica la andremo a sviluppare, trovando le necessarie sinergie, con le idee ed istanze dettate dai Cittadini e dai territori in stretta collaborazione con Regione , Città Metropolitana ed Istituzioni Tutte”.

Di una cosa siamo certi: il tempo è galantuomo, noi oggi siamo qui, ci presentiamo agli elettori per il nostro modo di essere e di agire,siamo tornati per continuare il percorso prolifico interrotto bruscamente nostro malgrado, per questo vi chiediamo di contribuire al Ritorno alla Democrazia con la vostra partecipazione al VOTO , per essere Liberi di Ricominciare.

Platì 07 Luglio 2020 Il Responsabile Area Jonica del Movimento Liberi di Ricominciare F.to Dott. Rosario Sergi