PLATÌ Incontro con le aziende per scrivere le priorità da presentare a Klaus Davi

Il Comune di Platì, nell’attesa di accogliere il suo “Ambasciatore” Klaus DAVI – nominato esperto per lo sviluppo del territorio, la valorizzazione delle identità e il miglioramento delle tipicità nelle risorse agroalimentari di eccellenza – scalda i motori convoca la “1° Assemblea Pubblica con le aziende agroalimentari presenti nel territorio” per conoscere le esigenze legate alla valorizzazione delle eccellenze necessarie allo sviluppo del paese.L’incontro è stato organizzato dal Consigliere Comunale, prof. Paolo FERRARA, delegato dal Sindaco dott. Rosario SERGI, all’agricoltura, alle risorse agro-alimentari e all’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, in sintonia con il Consigliere delegato alle Attività Produttive Miriam AMMENDOLEA e sarà propedeutico alla pubblica presentazione di Klaus DAVI, l’Ambasciatore esperto fortemente voluto dal consigliere comunale Paolo FERRARA e dal Sindaco Rosario SERGI, che si terrà nella prossima settimana. L’Assemblea Pubblica si svolgerà venerdì 6 novembre ore 17:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo Domenico Demaio. Per evitare assembramenti e nel mantenere elevati i profili di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni del DPCM, l’evento sarà trasmesso in diretta su Facebook e Instagram.