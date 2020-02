PLATI’ Al via lo “Spazio cinema” per i più giovani

R. & P.

Prenderanno il via il 18 febbraio prossimo le proiezioni gratuite di film e cartoni animati per ragazzi e bambini, offerte dalla Commissione Straordinaria, nell’ambito delle iniziative finalizzate a creare nuovi spazi di incontro e socializzazione per la popolazione giovanile di Platì.

In quest’ottica, è stato organizzato lo “spazio Cinema” negli ambienti dell’oratorio “Regina Pacis”, ubicato nell’immobile confiscato alla ‘ndrangheta e concesso in comodato gratuito dalla Commissione Straordinaria alla Diocesi di Locri – Gerace nel mese di maggio del 2019.

Si intende, così, favorire, con la collaborazione delle mamme e dei responsabili del “progetto oratorio”, momenti di aggregazione per i bambini e i ragazzi di Platì e della frazione di Cirella, allestendo i locali del piano terra dello stesso oratorio con moderni sistemi audio – video che rimarranno in dotazione e nella disponibilità della Parrocchia per future iniziative di analogo tenore.

Le sedici proiezioni, che spazieranno dai cartoni animati della Disney Pixar per i più piccoli alle grandi produzioni internazionali della 20th Century Fox per ragazzi, si terranno, a settimane alterne, in due turni, il primo alle 16.15 e il secondo alle 18.45, nei pomeriggi di martedì e mercoledì e si concluderanno il 20 maggio prossimo.

L’allegato programma dei film è pubblicato sull’home page del sito istituzionale del Comune di Platì.

Platì, 11 febbraio 2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA