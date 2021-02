PLATÌ Al via il progetto “Radici in Aspromonte”

R. & P.

Platì, il suo pane, la sua storia le sue tradizioni, le sue “Radici in Aspromonte”, saranno oggetto di una intensa settimana di incontri di studio e divulgazione a partire da domani Lunedi dal 22 febbraio si terranno vari appuntamenti che culmineranno Sabato 27 febbraio con il Palio del Pane, competizione Televisiva tra Panificatori della Tradizione di Platì condotta da Klaus Davi (ambasciatore di Platì nel mondo ) e dalla Bekery Chef Cristina Bowerman. Trasmesso in streaming a patire dalle ore 12.00, questo evento che si svolgerà sabato prossimo e rappresenterà l’inizio, di una marcia spedita verso il riconoscimento per il nostro piccolo paese della Locride Calabrese, quale depositario di una delle più interessanti tradizioni gastronomiche artigianali legate alla panificazione.

Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di promuovere la De.Co per il Pane di Platì, per rafforzarne l’identità e tutelarne il nome , con l’auspicio possa attivarsi un percorso virtuoso di sviluppo economico ed occupazionale.

Siamo consapevoli che il perseguimento dello sviluppo economico di un territorio passa inevitabilmente attraverso il suo progresso socio – culturale ripercorrendo la storia e le sue radici.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono compiacimento per il riconoscimento del finanziamento da parte della Regione Calabria e la conseguente realizzazione del Progetto.

Platì, 21 Febbraio 2021

L’Ufficio Stampa del Sindaco