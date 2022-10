PLASTICFREE – Pulizia pineta Portigliola Mare (Immagini e Video ESCLUSIVI)

Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2022

PORTIGLIOLA MARE – Una bella pagina dell’ambientalismo militante è stata scritta oggi alla pineta e lungomare di Portigliola. La giornata dal punto di vista meteorologico è stata meravigliosa, sole a catinelle direbbe un noto comico. Le associazioni coinvolte, Osservatorio, Plasticfree, Masci e Do ut Des si sono presentate con le maglietta d’ordinanza, guanti e borraccia alle 10 in punto. Come sempre il reporter Enzo Lacopo a documentare. La popolazione di Portigliola non ha sentito il grido di dolore delle associazioni per il luogo deturpato, per la verità anche le istituzioni erano assenti. Noi che crediamo in questa opera di sensibilizzazione non ci siamo fatti scoraggiare ed abbiamo proceduto con entusiasmo alla pulizia della pineta e del lungomare differenziando i rifiuti per tipologia utilizzando sacchi trasparenti, donati dal titolare dell’impresa Krasis Davide Minniti, che cura la raccolta differenziata, come sponsorizzazione per la giornata. L’oparazione si è subito rivelata molto complicata per la presenza di cumuli di sacchi abbandonati in più punti e molti già aperti dagli animali o corrosi dagli agenti atmosferici. I rifiuti sparsi sono stati tutti raccolti e lasciati a bordo strada sterrata per il ritiro. L’incontro con una famiglia che si apprestava a fare base per un pic nic è stato molto cordiale e si è dimostrata molto interessata all’iniziativa offrendosi di collaborare. La convergenza tra tante realtà associative ha consentito di ridare dignità ad uno dei luoghi più belli del litorale, molti a fine attività si sono concessi un bagno ristoratore perché il luogo è veramente ameno. Anche quesa volta non è mancata la presenza di Costantino, il più piccolo ambientalista del gruppo con i suoi 12 mesi di vita. Ci siamo lasciati con la promessa di nuove e stimolanti iniziative. (Arturo Rocca)

Presente come d’abitudine con Plasticfree anche l’associazione “Do ut des per il Progetto di LEO” di Africo che in quest’occasione ha consegnato una considerevole quantità di tappi di plastica agli Scout di Locri che ne fanno raccolta.

VIDEO