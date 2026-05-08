SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026

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PLACANICA – Si è svolta nel corso della mattinata odierna, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Wanda Ferro, e del Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale di Divisione Riccardo Sciuto, la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Stazione Carabinieri di Placanica.

La cerimonia, che segna il completamento di un importante percorso volto a consegnare alla comunità un presidio moderno ed efficiente al servizio della legalità e della sicurezza pubblica, si è svolta in un clima di particolare solennità alla presenza di uno schieramento in armi composto dalla Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, da un picchetto d’onore, da rappresentanze dei Comandanti delle Stazioni Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, dai militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” e dai labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

Nel corso della cerimonia hanno preso la parola le autorità istituzionali intervenute, che nei rispettivi interventi hanno sottolineato il valore della nuova struttura quale presidio di legalità, sicurezza e vicinanza dello Stato al territorio e alla comunità locale.

Nel suo intervento, il Sindaco di Placanica ha evidenziato il profondo valore istituzionale e sociale della nuova struttura, definendola un presidio fondamentale di sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini. Il primo cittadino ha sottolineato come l’inaugurazione della caserma rappresenti un momento storico per l’intera comunità, frutto di un percorso condiviso che consente oggi di consegnare al territorio una struttura moderna ed efficiente, simbolo concreto della presenza dello Stato.

Il Sindaco ha inoltre rimarcato il ruolo quotidianamente svolto dall’Arma dei Carabinieri al fianco della popolazione, soprattutto nei piccoli centri, dove la presenza della Stazione costituisce un punto di riferimento costante per le famiglie, per gli anziani e per i giovani.

Nel prendere la parola, il Generale di Divisione Riccardo Sciuto, ha posto l’accento sull’importanza della nuova caserma quale strumento operativo moderno ed efficiente, concepito per rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze del territorio. Il Comandante della Legione Carabinieri “Calabria” ha evidenziato come la posizione strategica della struttura e la migliore organizzazione degli spazi consentiranno di incrementare ulteriormente l’efficacia dell’azione quotidiana dei Carabinieri, garantendo una presenza ancora più vicina alla popolazione.

A portare il saluto della Regione Calabria e dell’Assemblea legislativa è stato il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, che ha definito l’inaugurazione della Caserma dei Carabinieri di Placanica «una festa di legalità» e un momento significativo per l’intera Locride.

Cirillo ha sottolineato come l’apertura di una Caserma non sia «mai un episodio isolato», ma rappresenti il rafforzamento di «un presidio dello Stato, un luogo di ascolto, protezione e fiducia». Da qui il ringraziamento all’Arma dei Carabinieri e agli uomini e alle donne in uniforme che ogni giorno garantiscono sicurezza, legalità e libertà attraverso una presenza costante, discreta e vicina ai cittadini. Un ringraziamento è stato rivolto anche al sindaco Antonio Condemi per l’impegno profuso sul territorio.

«Quando una Caserma vive dentro una comunità – ha affermato – quella comunità si sente più custodita e più libera. La sicurezza è anche guardare al futuro senza paura». Rivolgendosi poi agli studenti presenti, il presidente ha richiamato il valore educativo della legalità, evidenziando il legame tra scuola, cultura e sicurezza: «Scuola e Caserma sono due facce della stessa medaglia: entrambi sono presìdi di legalità. Dove c’è istruzione e dove c’è sicurezza, c’è spazio per il merito e per i sogni».

La Caserma di Placanica, ha concluso Cirillo, rappresenta quindi «una casa dello Stato e dei cittadini» e il simbolo di una terra che, al fianco delle Forze dell’Ordine, vuole assicurare sviluppo, libertà e giustizia.

Nel corso della cerimonia, il Sottosegretario all’Interno, On. Wanda Ferro, ha dichiarato: «L’inaugurazione della nuova sede della Stazione dei Carabinieri di Placanica rappresenta un risultato concreto dell’impegno del Governo nel rafforzare i presidi dello Stato sul territorio e nel garantire ai cittadini una presenza sempre più efficace e moderna. Le caserme dell’Arma rappresentano, soprattutto nelle aree interne, dei punti di riferimento essenziali per la sicurezza delle comunità e per la tenuta sociale dei territori. Questo intervento testimonia la volontà di investire sulla prossimità istituzionale, sulla qualità delle strutture e sulla capacità operativa delle Forze dell’Ordine, rafforzando quel legame di fiducia tra Stato e cittadini che è alla base della sicurezza e della libertà delle nostre comunità».

Al termine degli interventi istituzionali si è proceduto al tradizionale taglio del nastro e alla benedizione dei locali della nuova caserma, simbolo della presenza dello Stato e dell’impegno delle Istituzioni nel rafforzare le condizioni di sicurezza e fiducia dei cittadini nel comprensorio della Locride.

LE IMMAGINI E IL VIDEO REALIZZATO DAL NOSTRO REPORTER ENZO LACOPO.

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