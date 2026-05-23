R. & P.

CAULONIA – Si è svolto venerdì 22 maggio presso la Biblioteca Comunale di Caulonia, l’incontro pubblico dal titolo “PIS: supporto operativo per la comunità educante”, dedicato al ruolo del Pronto Intervento Sociale quale strumento di risposta immediata alle emergenze che coinvolgono minori, famiglie e persone in condizioni di fragilità.

All’iniziativa sono intervenuti il Sindaco di Caulonia, Franco Cagliuso, l’Assessore alle Politiche Sociali, Antonella Ierace, la Responsabile dell’Ambito Territoriale Sociale – Comune capofila, Sonia Bruzzese, e Antonella Varacalli, coordinatrice dei progetti territoriali della Cooperativa Sociale Vitasi, ente gestore del servizio, coordinato da Carmen Bonasera. Hanno partecipato rappresentanti istituzionali dei Comuni dell’Ambito, assistenti sociali, operatori del terzo settore, docenti e dirigenti scolastici. Nel suo intervento, Antonella Varacalli ha illustrato l’organizzazione del servizio PIS, composto da un’équipe multidisciplinare attiva nelle fasce orarie in cui il servizio sociale territoriale non è operativo: «Il Pronto Intervento Sociale garantisce risposte tempestive ai casi di emergenza, spesso notturni, che coinvolgono minori, persone senza dimora o donne vittime di violenza. È essenziale una rete territoriale solida, che coinvolga scuole, Forze dell’Ordine, amministrazioni e ASP, affinché nessuno resti solo nei momenti di maggiore vulnerabilità».

L’Assessore Antonella Ierace ha evidenziato come il PIS rappresenti un progetto pilota avviato dall’Ambito di Caulonia già due anni fa: «Abbiamo ritenuto prioritario dotare i nostri 19 Comuni di un servizio capace di intervenire con immediatezza nelle situazioni di fragilità sociale. Il lavoro in rete è il vero punto di forza del progetto. I risultati ottenuti ci hanno portato a rinnovare l’affidamento alla Cooperativa Vitasi con un incarico biennale, per garantire continuità e qualità. Nessuna persona deve restare indietro: questo è l’impegno che guida la nostra azione». L’assessore ha inoltre annunciato l’avvio, dal prossimo anno scolastico, di un ciclo di incontri informativi nelle scuole dell’Ambito, con l’obiettivo di raggiungere in modo più capillare i giovani e rafforzare la prevenzione.

A conclusione dei lavori, il Sindaco Franco Cagliuso ha espresso soddisfazione per il percorso condiviso: «Ringrazio i colleghi sindaci e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Offrire risposte concrete in un settore delicato come quello sociale significa rafforzare la comunità e sostenere chi vive situazioni di difficoltà. È un traguardo che ci rende orgogliosi».