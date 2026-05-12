I Lupi tornano al successo con una prova maiuscola. Un parziale da 28-2 nel secondo quarto chiude il match. Pubblico in festa: ora testa all’ultima gara e poi ai playoff

R. & P.

Finalmente i due punti! Eccola, la Pirossigeno Cosenza Basket Under 19 più bella. Che fa girare la palla. Corre. Difende. E fa tutto con grinta e determinazione. Così, rimanda battuta la Botteghelle Basket con un netto 79-57, prendendosi una piccola rivincita dopo aver perso la gara d’andata.

È stata una partita piacevole da guardare. Con un buon ritmo di gioco. Pronti, via e i rossoblù cercano subito di prendere il largo. Giordano è in serata. Vede il canestro da tutte le parti. Gli avversari sembrano sorpresi dalla partenza a razzo dei padroni di casa, ma pian piano, rosicchiano il massimo vantaggio di più 8 e chiudono la prima frazione con soli 4 punti di ritardo (20-16).

I secondi 10 minuti, però, vedono i Lupi arrembanti. Velocità nelle transizioni, precisione chirurgica al tiro. Lo Feudo che è fuori da due mesi piazza due triple facendo sibilare la retina. Montemurro è imprendibile, sarà top scorer con 18 punti.

Tutta la squadra gira a meraviglia. Botteghelle non riesce a reagire e cade sotto i colpi cosentini.

Alla sirena che annuncia il riposo lungo, il parziale è da incorniciare, 28-2 e massimo vantaggio a più 30.

Il match è virtualmente chiuso, coach Simone Ginefra, dalla tribuna, dà indicazioni a Manu Gallo che siede in panchina di dar spazio a tutti. Al rientro in campo, il gioco perde un po’ di brio, Botteghelle prova a rimontare, risale la china e arriva fino a meno 15, grazie specialmente ai punti di Polimeni, poi l’inerzia passa di nuovo dalla sponda rossoblù e il terzo quarto si chiude 61-39.

Negli ultimi 10 minuti, c’è ancora tempo per vedere qualche bella giocata da una parte e dall’altra fino all’ultima sirena quando il punteggio sul tabellone dice 79-57. Il pubblico applaude tutti.

La Pirossigeno torna a sorridere. E adesso attende di giocare l’utlima partita della fase a orologio contro la Scuola Basket Viola per poi conoscere l’avversario che affronterà nei playoff.

Tabellini:

Pirossigeno Cosenza Basket: Carofiglio 6, Sconza, Castiglione, Giordano 17, Lo Feudo 6, Bosco 6, Riitano J. 4, Madrigrano 2, Montemurro 18, Graziano 2, Riitano N. 6, Carravetta 12.

Coach: Simone Ginefra.

Botteghelle Basket Reggio Calabria: Inguaggiato 9, Pirrone 7, Larocca 4, Centofanti, Dattola, Messineo 16, Cuzzola 3, Polimeni 18, Vecchio.

Coach: Anna Fotia.

Carofiglio: «Dopo il loop negativo ci siamo ripresi. Ma dobbiamo imparare a non calare»

Il playmaker rossoblù parla del netto successo sulla Botteghelle, sottolinea l’importanza della vittoria e ammette che c’è bisogno di focalizzarsi sugli errori che rendono vulnerabile la squadra

Una vittoria che vale molto più di due punti. La Pirossigeno Cosenza Under 19 ha ritrovato il sorriso e il gioco, battendo la Botteghelle Basket con un perentorio 79-57, al PalaPirossigeno. A fine partita, è il giovane playmaker Alessandro Carofiglio a raccontare lo stato d’animo dello spogliatoio e a tracciare la strada da seguire in vista dei playoff.

«È stata una bella gara – ha detto Carofiglio –. Una prova molto importante dopo un loop negativo consumato tra sconfitte e infortuni. Ma abbiamo avuto la capacità di riprenderci». La prestazione odierna è stata costruita su un secondo quarto da record (28-2) che ha di fatto chiuso il match. Ma il play rossoblù non si lascia abbagliare dal punteggio e guarda ai margini di miglioramento. «Dobbiamo focalizzarci sui nostri errori che ci rendono vulnerabili – ha sottolineato –. Il calo in alcuni momenti della partita, oggi principalmente nel terzo quarto, è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Bisogna concentrarsi di più sul dettare l’intensità e non farci distrarre dagli errori». Nonostante queste piccole amnesie, il giudizio complessivo è più che positivo. «Per il resto – ha aggiunto – ottima partita. E ora testa alla prossima». L’ultimo impegno della fase a orologio vedrà i Lupi impegnati in trasferta contro la Scuola Basket Viola, poi sarà tempo di playoff. E Carofiglio non nasconde la determinazione del gruppo in vista del finale da dentro o fuori, e dell’ultima gara della seconda fase. «Siamo tutti molto concentrati, ci stiamo preparando a dovere – ha spiegato –. Il prossimo match in casa della Scuola Basket Viola sarà molto difficile. Cercheremo di prepararla al meglio». Una chiusura carica di fiducia, ma senza voli pindarici. La Pirossigeno ha ritrovato la vittoria e ora vuole blindare il miglior piazzamento possibile in vista della post-season. Il pubblico del PalaPirossigeno applaude, i ragazzi tornano a sorridere. Ma la consapevolezza – quella vera – è che il cammino è ancora lungo e che ogni distrazione può costare cara.