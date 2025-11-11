R. & P.

COSENZA – Primo quarto devastante (27-13) e difesa arcigna firmano il quinto successo consecutivo. Doppia cifra per Giampà, Montemurro, Guzzo e Milosavljevic. Smorto sublime (39 punti) ma non basta.

Partono veloci, le due squadre. Equilibrio, poi Cosenza compie il primo allungo, 12-5 a 6.32 dal termine del primo quarto. Doppia tripla per Francesco Giampà e un’ottima penetrazione di Montemurro danno il la.

Difesa tenace dei cosentini, Sbv in difficoltà, massimo vantaggio rossoblù che sale a più 13. Ancora una difesa davvero efficace della Pirossigeno che sta mettendo in difficoltà le bocche di fuoco reggine. Eccessivo nervosismo in campo, partita maschia senza esclusione di colpi. Timeout di Manu Gallo a 53 secondi dal termine con palla in mano ai suoi, ma un solo secondo per giocarla. Tripla di Guzzo, velocissimo a smarcarsi e massimo vantaggio a più 14 con il tempo che si chiude sul 27-13. Due liberi di Smorto a cui risponde una tripla di Ginefra, così inizia il secondo quarto. Ancora una tripla per il più 18 bruzio. Espulsione di Sorbara, reo di aver mandato a quel paese l’arbitro.

Il vantaggio dei padroni di casa si mantiene invariato. A 1.15, siamo sul 51-32. Si rivede Smorto che con qualche spettacolare penetrazione arriva a 17 punti personali. Alla pausa lunga, Cosenza chiude avanti di 21, 53-32. Difesa arcigna e buone percentuali ai punti per i rossoblù, apparsi molto concentrati. Start deciso della Scuola Basket, un tiro dalla lunetta di Osmatescu e due di Smorto accorciano le distanze. Timeout di Gallo per dare la sveglia ai suoi ragazzi su qualche leggerezza di troppo.

Cosenza riporta il vantaggio a più 21, sul 60-39 a 3.09 dal termine del terzo quarto. Coast to coast di Montemurro e 64-41 a 2.21 dal termine. Minibreak della Scuola Basket che arriva a meno 17. Occasione sprecata sulla sirena da Smorto che in entrata si fa ipnotizzare da Milosavljevic e sbaglia l’appoggio che avrebbe ridotto ulteriormente lo svantaggio. Si va all’ultima frazione sul 65-48. A 7.27 dal termine, la Pirossigeno va sul 70-47, Gallo mette in campo le due torri, Russo e Milosavljevic. Minuto 3.20, infortunio per il capitano dei Lupi che esce tra gli applausi del PalaPirossigeno. Tripla del serbo, Cosenza vola a più 26. E coach Motta chiama timeout.

Al rientro, la musica non cambia con i rossoblù in totale controllo del gioco. A 55 secondi, fuori Smorto, autore di una prova maiuscola, con il Palazzo rossoblù ad applaudire. Finisce 88-64. Bella prova della Pirossigeno Cosenza Basket con un avversario di valore che non è riuscito a trovare il bandolo della matassa. Le distanze prese nel primo quarto hanno messo la firma su due punti davvero importanti. Con la bella difesa su Smorto di Montemurro che lo limita a soli 4 punti nella frazione iniziale.

Tabellini

Pirossigeno Cosenza Basket: Guzzo 15, Miscimarra 2, Milosavljevic 18, Russo 2, Ginefra (k) 6, Montemurro 12, Appeso 4, Madrigrano 6, Giampà 19, Diatta, Maio 4, Lappano.Coach: Manu Gallo.

Sbv Reggio Calabria: Sorbara 1, Smorto 39, Osmatescu 10, Nucera, Consolo, Corsaro 2, Iannò 2, Bayoud 3, Votano 3, Arcuri 3, Barreca, Neri1.Coach: Pasquale Motta.

Uscito per cinque falli Arcuri (SBV)

Arbitri: Prestia di Catanzaro e Smirne di Lamezia.