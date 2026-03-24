Tutto esaurito per il big match del Girone Rosso, i Lupi non tradiscono e travolgono gli jonici con una prestazione perfetta. Madrigrano show, Ginefra regista sublime, Lappano in doppia cifra. I ragazzi di coach Gallo tornano soli al comando. Spazio anche ai giovani che non sbagliano un colpo.

R. & P.

Lupi spettacolari! La vince Cosenza, cavanti a un pubblico numerosissimo (tutto esaurito al Polifunzionale di Quattromiglia con tanta gente rimasta in piedi) che ha incitato i rossoblù dall’inizio alla fine. Meriti anche a Soverato che pur sotto di tantissimi punti non ha mai mollato, cercando di stare attaccato al risultato con grinta e determinazione. Ma stasera i ragazzi di coach Manu Gallo hanno giocato alla perfezione. Show di Sergio Madrigrano, solita impeccabile regia di Ginefra che ha lasciato per larghi tratti il timone a Montemurro e poi anche a Carravetta. Diatta e Lappano, quest’ultimo in doppia cifra, hanno avuto un impatto ottimo. Guzzo, Milosavljevic e Giampà hanno fatto il loro, come sempre!

La cronaca della partita

Transizioni veloci subito! Gran piglio da entrambe le parti, la Pirossigeno prova il primo allungo, Sergio Madrigrano ha la mano caldissima e firma i primi 7 punti, il primo break, 7-2 e Soverato chiama timeout, a 7.45 dal termine del primo quarto. Al rientro in campo, Milosavljevic fallisce due tiri facili da sotto, gli ospiti cercano di rilanciarsi, ma Cosenza è attenta e con una buona difesa riparte spesso in contropiede. A metà della frazione iniziale, 12-5. Difesa molto aggressiva dei padroni di casa e Nuovo Basket in difficoltà. Infallibile anche dalla lunetta, Madrigrano porta i suoi avanti di 13 punti, 18-5 a 3.17 dalla sirena, e arriva in doppia cifra. Controbreak di Soverato, 9-3, e si va alla prima pausa col punteggio di 21-14. La tripla di Giampà apre il secondo quarto, ma gli avversari sono sempre lì, 24-16 al secondo minuto. Superata la metà della frazione, Lupi ancora avanti di 12 punti. Qualche errore di troppo al tiro, ma difesa attenta e concentrata, e massimo vantaggio dei Silani: a 3.17 dalla pausa lunga, 36-20. Allunga ancora, Cosenza, una tripla di Guzzo porta a 19 il vantaggio a meno di un minuto dalla seconda sirena. Si chiude il primo tempo, Cosenza saldamente in vantaggio, 41-20. Polveri bagnate, nei primi tre minuti del secondo tempo va a segno solo Soverato, una tripla pesante di Paoletti dopo un giro palla molto lungo, accorcia le distanze, 41-23, al terzo minuto. Ancora un contropiede, assist di Ginefra per Madrigrano che in terzo tempo va a canestro e subisce fallo. Si prende un tiro in sospensione, Lappano, e la Pirossigeno doppia Soverato, 50-25 a 2.17 dalla terza sirena. Sipario anche sul terzo quarto con il tabellone che dice 52-29. In campo Carravetta, Diatta e Lappano che rispondono benissimo. A segno subito, Diatta, rimbalzo, finta per disorientare l’avversario e canestro. Quarto minuto, 58-36, in campo un quintetto inedito per i Lupi con Carravetta, Montemurro, Guido, Lappano e Diatta. Gioca velocissimo Cosenza, partita davvero bella dei Lupi, a 2.41, 63-40 e c’è spazio anche per il giovanissimo Meduri. Il resto è accademia, la sirena finale bolla iò risultato, 70-42. E Cosenza torna solitaria in vetta alla classifica del Girone Rosso!

Tabellini:

Pirossigeno Cosenza Basket: Guzzo 6, Milosavljevic 2, Russo 3, Ginefra (k) 3, Montemurro 7, Madrigrano 17, Guido 8, Meduri, Carravetta, Giampà 8, Diatta 6, Lappano 10.

Coach: Manu Gallo; secondo allenatore: Marco Greco.

Nuovo Basket Soverato: Riverso 2, Paoletti 5, Tuccio L., Spanò 9, Tuccio G. 5, Palaia 2, Bartolotti, Riccio 6, Maida 9, Viscomi, Dolce 4.

Coach: Fabio Pirillo.

Arbitri: Antonio Caputo di Lamezia Terme e Alessandro Prestia di Catanzaro

Madrigrano: «Abbiamo imposto il nostro ritmo sin dall’inizio. Vittoria di squadra»

La giovane ala rossoblù, top scorer della serata con 17 punti, esalta la prova maiuscola della Pirossigeno contro Soverato: «Siamo partiti subito con l’approccio giusto, mettendo pressione agli avversari. Quando giochiamo così, tutto diventa più naturale»

Dopo la prestazione grandiosa contro la Nuovo Basket Soverato, che ha regalato alla Pirossigeno il primato solitario nel Girone Rosso, è tempo di analisi e soddisfazione. Sergio Madrigrano, autore di 17 punti e tra i grandi protagonisti della serata, descrive una vittoria così netta e importante. «È stata davvero una bella partita, una prestazione impeccabile da parte di tutta la squadra – afferma Madrigrano –. Siamo partiti subito con il ritmo che ci aveva chiesto il coach, cercando fin dai primi minuti di imporre il nostro gioco e di mettere pressione agli avversari. Questo approccio ci ha permesso di indirizzare la gara sin dall’inizio, dandoci fiducia e permettendoci poi di gestire il vantaggio con maggiore tranquillità nel corso del match». Il giovane attaccante sottolinea l’equilibrio mostrato dalla squadra: «Abbiamo giocato con intensità, ma anche con lucidità, restando concentrati e seguendo il piano partita. Quando riusciamo a esprimerci così, diventa tutto più semplice, perché ognuno sa cosa deve fare e il gioco scorre in maniera naturale». Sulla prestazione personale, Sergio tiene a rimarcare l’aspetto collettivo: «Per quanto riguarda la prestazione personale, sì, sono stato il miglior realizzatore, ma il merito è soprattutto dei miei compagni. Sono loro che mi hanno messo nelle condizioni di segnare, trovandomi nei momenti giusti e permettendomi di prendere buoni tiri. È sempre il lavoro di squadra che fa la differenza: senza di loro, certi risultati non arriverebbero».

Infine, lo sguardo è già al futuro: «Continuiamo a lavorare, perché l’obiettivo è mantenere questo livello di gioco e migliorare ancora, partita dopo partita».

Ennio Lappano: «Vittoria di gruppo, consolidiamo il primo posto. Il lavoro della settimana si è visto»

Il giovane rossoblù, autore di 10 punti nella prestazione maiuscola contro Soverato, esalta la prova corale dei Lupi: «Tutti hanno dato il proprio contributo, in attacco e in difesa. Dobbiamo continuare su questa strada»

Al Polifunzionale di Quattromiglia, la Pirossigeno Cosenza Basket ha offerto una delle prestazioni più convincenti dell’intera stagione. Il 70-42 inflitto alla Nuovo Basket Soverato vale il primato solitario nel Girone Rosso e regala emozioni a un pubblico che ha riempito ogni spazio disponibile. Tra i protagonisti di serata, Ennio Lappano, autore di 10 punti e di una prova di grande sostanza, ha raccontato il segreto di questa vittoria. «È stata una vittoria importante, direi il frutto del lavoro di tutta la squadra – ha detto Lappano –. Siamo davvero molto contenti perché questo successo ci permette di consolidare il primo posto in classifica, che era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati». Il giovane rossoblù sottolinea: «La partita è stata preparata con grande attenzione durante la settimana: ci siamo allenati con intensità, curando i dettagli e arrivando pronti sia dal punto di vista mentale che fisico. In campo si è visto tutto questo lavoro. Abbiamo giocato con ordine, con grande spirito di squadra, cercandoci sempre e condividendo il pallone, che è una delle nostre caratteristiche principali». Secondo Lappano, la chiave è stata proprio la compattezza del gruppo: «Credo che la differenza l’abbia fatta proprio il gruppo: tutti hanno dato il proprio contributo, sia in attacco che in difesa, mantenendo alta la concentrazione per tutta la gara. Questo ci ha permesso di gestire bene i momenti della partita e di imporre il nostro ritmo». Infine, la giusta dose di consapevolezza per non mollare la presa: «Siamo soddisfatti, ma allo stesso tempo consapevoli che dobbiamo continuare su questa strada, lavorando ogni giorno con la stessa determinazione. I risultati stanno arrivando perché c’è impegno da parte di tutti, e vogliamo proseguire così fino alla fine».