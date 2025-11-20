Il premio internazionale viene assegnato ogni anno ai migliori direttori e direttrici degli oltre 43.000 ristoranti nel mondo che hanno raggiunto risultati eccellenti e rappresentano appieno i valori di McDonald’s

di Redazione

SIDERNO – Pietro Sgambelluri, Store Manager del ristorante McDonald’s di Siderno sulla SS 106, è stato premiato con il Global Ray Kroc Award 2026 come miglior Direttore di un ristorante McDonald’s nel mondo. Un riconoscimento speciale che sottolinea il grande impegno profuso da Pietro alla guida dello store di Siderno dal 2023. Nato in provincia di Reggio Calabria nel 1997, inizia il suo percorso in McDonald’s nel 2020 come crew proprio nello store di Siderno. Ambizioso e desideroso di crescere, intraprende i diversi corsi di formazione che lo portano presto a ricoprire la carica di manager nel locale di Vibo Valentia. La sua grande disponibilità, l’entusiasmo e la voglia di fare vengono premiate a maggio del 2023, quando, conseguite le certificazioni necessarie, torna a Siderno e viene incaricato di prendere la direzione del ristorante.

Il Global Ray Kroc Award, dedicato al fondatore di McDonald’s, è il riconoscimento internazionale che ogni anno premia i migliori direttori e direttrici tra gli oltre 43.000 ristoranti McDonald’s nel mondo. Il premio viene assegnato a coloro che si distinguono per risultati eccellenti e per la capacità di incarnare pienamente i valori del brand. Solo l’1% dei direttori viene selezionato per questo prestigioso riconoscimento, in virtù della loro eccellenza operativa, della leadership dimostrata e dell’impatto positivo generato all’interno del sistema McDonald’s.

《Come amo ribadire sempre, io da solo sono solo Pietro! Il motore principale del mio lavoro sono le Persone, che contribuiscono quotidianamente al raggiungimento di obiettivi comuni. I nostri risultati mi rendono il Leader che voglio essere e questo premio è mio, quanto del mio Team》, queste le parole di Pietro Sgambelluri che ha poi concluso con una menzione speciale. 《Ci tengo a dire quanto McDonald’s rappresenti a 360° uno dei valori per me più importanti, la famiglia. Questo perché, tra le tante gioie che questa meravigliosa azienda mi ha regalato, c’è anche la mia compagna, madre dei miei due bambini, conosciuta proprio grazie a McDonald’s. Potete ben capire quindi, quanto io desideri ripagare tutto ciò, guidando il mio Store verso continui successi e portando alto il nome di McDonald’s》.

L’iniziativa è una conferma dell’attenzione che McDonald’s, con oltre 38.000 dipendenti e oltre 790 ristoranti in Italia, dedica ai suoi dipendenti. Nel sistema McDonald’s il merito, le pari opportunità e la crescita professionale sono pilastri fondamentali. Attraverso la formazione chiunque può arrivare a ricoprire ruoli di responsabilità a livello nazionale e internazionale.

McDonald’s Italia In Italia da 39 anni, McDonald’s conta oggi oltre 790 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 38.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1.2 milioni di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie agli oltre 160 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche per quanto riguarda i fornitori, McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio “locale”. Ad oggi la maggior parte dei fornitori infatti sono italiani. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 43.000 ristoranti.