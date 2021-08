PIAZZA CAVONE Dopo il successo di “ComunicArt”, stasera il corto “Chjanu Chjanu”

di Gianluca Albanese

SIDERNO SUPERIORE – L’arte e la bellezza. Un binomio inscindibile che giovedì sera, nella meravigliosa cornice di piazza Cavone in Siderno Superiore, è stato degnamente celebrato nella seconda edizione di “ComunicArt”, organizzata dallo Spazio Culturale “MAG. La ladra di Libri” e dal comitato pro Piazza Cavone, col patrocinio del Comune di Siderno.

La serata, condotta da Maria Antonella Gozzi, ha visto avvicendarsi tre esperte che con la formula “cinque parole per…” hanno trattato i temi di loro competenza catturando l’attenzione di un folto pubblico.

Si tratta della professoressa liceale Stefania Fiato, della docente universitaria Giovanna Capitelli e della scrittrice Margherita Catanzariti.

Grande soddisfazione è stata espressa, a fine serata, dai presenti e, in particolare, dal presidente del comitato pro Piazza Cavone Aldo Caccamo, che ha ricordato, tra l’altro, come il comitato si stia interessando per il restauro della chiesa di San Carlo Borromeo “Tra le più antiche – ha ricordato Caccamo – del comprensorio. L’unica – ha aggiunto – intitolata a San Carlo in tutto il territorio metropolitano di Reggio Calabria”.

E stasera si bissa.

Alle ore 22, infatti, verrà proiettato il documentario “Chjanu Chjanu” diretto da Martina Raschillà e Aldo Albanese.

Si tratta di un cortometraggio a sfondo ecologista basato sulla testimonianza di Armando Bolognino e Caterina Macrì, due coniugi di Siderno Superiore che realizzano artigianalmente dei panieri secondo il metodo tradizionale.

Dopo la proiezione si darà vita a un dibattito sui temi del riciclo dei materiali, del rispetto dell’ambiente e delle fiumare che sarà condotto dallo scrivente e al quale parteciperà, oltre agli autori e ai protagonisti del cortometraggio, il presidente dell’osservatorio Ambientale “Diritto per la vita” Arturo Rocca.

E’ prevista la partecipazione del poeta dialettale Martino Ricupero, recentemente insignito di un prestigioso riconoscimento come il premio “Amalia Vilotta” nell’ambito del Festival Leoncavallo in programma a Montalto Uffugo.

Come per tutte le manifestazioni programmate dal 6 agosto in poi, si potrà assistere alla manifestazione solo se muniti di Green pass che i presenti dovranno esibire agli organizzatori. Un grosso aiuto sarà fornito dall’associazione “Siderno Soccorso” che sarà presente coi propri volontari, alla vigilia di un importante appuntamento in programma domani all’Ymca quando avrà luogo il corso per l’uso di defibrillatore, come anticipato da Lente Locale nei giorni scorsi, riportato nel seguente articolo: