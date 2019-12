Piattaforma Berlinguer, concluse le votazioni on-line in vista delle regionali

R & P

É terminata la votazione on-line lanciata dentro la piattaforma

Berlinguer in vista delle elezioni regionali 2020. Si é trattato di una

consultazione di tutti gli iscritti calabresi (circa 500), la prima in

assoluto organizzata sulla piattaforma socio-digitale nata a febbraio

scorso nel nome di Berlinguer, con lo scopo di mettere insieme le

diverse anime della sinistra e di favorire la partecipazione politica

attraverso le nuove tecnologie digitali. Il laboratorio politico

digitale promosso dall’associazione Generazione.com

(www.italiagenerazione.com) nato in Calabria, parla in particolare al

popolo giovane della sinistra, più portato anagraficamente alle

tecnologie ma guarda a tutti in chiave di un coinvolgimento più ampio su

base nazionale.

La piattaforma Berlinguer non é un clone delle altre più note piattaforme, é una piattaforma disintermediata, funziona in blockchain e pertanto non é manipolabile dietro le quinte.

Hanno preso parte alla consultazione on-line 252 persone, il 50% degli

aventi diritto. Ottimo risultato per essere la prima votazione in

assoluto, che ha incontrato probabilmente un astensionismo di tipo

“tecnico”. Molti utenti hanno infatti avuto difficoltà di accesso

essendo la prima volta o nel recupero delle credenziali.

Il quesito, stabilito dal coordinamento regionale, era il seguente:

Elezioni regionali Calabria 2020.Per dare forza, voce e visibilità alla

piattaforma Berlinguer, con quale coalizione dovremmo dialogare ai fini

di una nostra eventuale partecipazione? – Con la Coalizione di Pippo

Callipo candidato presidente – Con la Coalizione di Gerardo Mario

Oliverio candidato presidente – Con nessuno. Astenersi e aspettare più

avanti. I risultati sono stati: 205 iscritti (81,34%) sono per dialogare

con la coalizione di Pippo Callipo; 35 (13,88%) per nessuno con

specifica richiesta di astensione, 12 (4,76%) soltanto per la coalizione

di Mario Oliverio.

Questo dato non significa ancora che il coordinamento regionale della

piattaforma appoggerà la nascente coalizione di Pippo Callipo, ma

certamente i referenti regionali della piattaforma hanno ottenuto un

pieno mandato al dialogo che deve avvenire su proposte programmatiche.

Nelle settimane scorse lo stesso coordinamento regionale aveva

predisposto un decalogo di punti in pillole come terreno di confronto

politico e programmatico, per valutare punti di convergenza e possibili

connessioni con altre forze politiche e coalizioni.

1) Rinnovamento della classe dirigente, onestà e umiltà in politica,

questione morale, lotta alla ndrangheta ed alle lobby affaristiche che

hanno decapitato il decollo della Calabria.

2) Lavoro, questione giovanile, lotta allo spopolamento dei territori

attraverso un coinvolgimento di scuole, università, imprese, pubblica

amministrazione in attuazione dei principi della costituzione. Questione

meridionale e difesa dell’autonomia regionale nel rispetto della

perequazione. Potenziamento dell’istruzione pubblica, dei centri di

formazione culturale con velocizzazione dei fondi per la messa in

sicurezza degli ambienti scolastici abitati ogni giorno da bambini e

studenti in una regione a forte rischio sismico.

3) Tutela della salute e rilancio degli ospedali pubblici con un piano

per l’occupazione nella sanità che può rappresentare una svolta per il

diritto all’assistenza e posti di lavoro per medici, infermieri, oss,

precari.

4) Valorizzazione dell’ambiente, investimenti pubblici sul dissesto

idrogeologico ed in opere di protezione civile a sostegno dei comuni.

potenziamento della green economy con incentivi alle imprese

”ecosostenibili”. Nuovo piano per la gestione del ciclo dei rifiuti.

5) Investimenti nella ricerca scientifica in collaborazione con i tre

grandi atenei della Calabria. innovazione tecnologica dei sistemi

informatici al servizio di imprese e cittadino con sviluppo di

blockchain, intelligenza artificiale e nanotecnologie.

6) Politiche della casa, sblocco dei cantieri di edilizia popolare e

privata attraverso un programma di realizzazione di nuove case popolari

e di riqualificazione del patrimonio esistente in tutta la regione.

Sburocratizzazione degli uffici dell’ex genio civile.

7) Lotta alla povertà, diritti e solidarietà sociale. costruzione di una

rete solidale sul territorio per l’attuazione dei programmi di

inclusione e di assistenza rivolta a categorie svantaggiate come

anziani, diversamente abili, immigrati.

8) Tutela dei beni comuni, culturali e paesaggistici come mari e monti

da trasformare in risorsa per il turismo. Incentivare l’agricoltura

favorendo la produzione di nuove colture come la melograna e il kiwi, di

colture tipiche come il bergamotto e l’olivo, il rafforzamento della

filiera del legno con contestuale sviluppo del turismo rurale.

9) Rilancio del sistema dei trasporti e della portualità e riconversione

dei poli industriali dismessi in attività socialmente utili in grado di

creare accessibilità e nuove occasioni di lavoro. Investimenti per la

sistemazione di tutte le strade secondarie con in programma gestito

dalle province.

10) Snellimento della burocrazia regionale. Istituzione

sportello/ufficio ad hoc per le relazioni con tutti i comuni calabresi.

Costituzione di una cabina di regia formata da giovani professionisti

per la progettazione e la spesa dei fondi comunitari con uffici

dislocati in tutte le province calabresi.

Su queste proposte e approfondendo i contenuti si stabilirà nei prossimi

giorni se la strada indicata dagli iscritti alla piattaforma Berlinguer

sia quella giusta da percorrere o meno, in vista delle imminenti

consultazioni regionali.

Coordinamento regionale

Piattaforma Berlinguer – Generazione.com