PIANO STRATEGICO CITTA’ METROPOLITANA 5 Tavoli di condivisione dei risultati della fase di ascolto/laboratori d’area

R. & P.

La voce di cittadini, imprese, istituzioni, e associazioni in primo piano per disegnare il futuro della Città Metropolitana. L’intensa interlocuzione che l’amministrazione sta portando avanti con tutti gli attori territoriali, su idee e progettualità di sviluppo da far confluire nel Piano Strategico, si arricchisce di un nuovo importante ciclo di appuntamenti che, a partire dal confronto con il Partenariato economico e sociale che si è svolto sabato 4 luglio, abbraccerà tutto il territorio metropolitano.

Oggetto degli incontri sarà la condivisione dei risultati della fase di ascolto realizzata con i laboratori territoriali e tematici tra dicembre 2019 e febbraio 2020. Di seguito le 5 tappe dei “Tavoli di condivisione”:

9 luglio 2020 ore 10.30 c/o Access Point di Roghudi – Tavolo di condivisione Area Grecanica ;

; 9 luglio 2020 ore 17 c/o sede Consiglio comunale, Palmi – Tavolo di condivisione Area della Piana ;

; 10 luglio 2020, ore 10.30 c/o presso l’ex Sanatorio Vittorio Emanuele III, località Piani di Zervò, Santa Cristina d’Aspromonte – Tavolo di condivisione Area Aspromonte ;

; 10 luglio 2020 ore 17 c/o Palazzo Amaduri, Gioiosa Ionica – Tavolo di condivisione Area della Locride ;

; 11 luglio 2020 ore 10.00 c/o Forte Batteria Siacci, Campo Calabro – Tavolo di condivisione Area dello Stretto.

Nel corso degli incontri, che saranno occasione per rinsaldare il processo di costruzione “dal basso” e di progettazione condivisa del documento di pianificazione strategica, le istanze e le suggestioni già espresse dalla comunità saranno sottoposte ad un ulteriore confronto finalizzato alla stesura definitiva del Piano Strategico della Città Metropolitana di Reggio Calabria.