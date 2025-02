di Questura di Reggio Calabria

PIANA DI GIOIA TAURO – L’operazione della Polizia è scattata nella tarda serata di martedì scorso e ha impedito che un altro importante carico di cocaina arrivasse nella Piana di Gioia Tauro per alimentare il sempre più fiorente mercato della droga gestito dalle più potenti ‘ndrine della zona; i 137 kg di cocaina purissima sequestrati, infatti, nella vendita al dettaglio, avrebbero fruttato almeno 15 milioni di euro. Il carico era custodito all’interno di un vano ricavato nel sottofondo del rimorchio di un camion coperto da sacchi di colla in polvere.

Le indagini muovono da una segnalazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga relativa ad un ingente carico di cocaina occultata a bordo di un autoarticolato in transito sul territorio nazionale.Ricevuta la comunicazione, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ha avviato il coordinamento delle indagini per individuare il mezzo pesante. La ricerca ha coinvolto anche i Compartimenti della Polizia Stradale.

Rintracciato il veicolo, gli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria hanno identificato il conducente in un uomo di quaranta anni, originario di Polistena con precedenti di polizia per diversi reati. La Polizia Stradale di Vibo Valentia ha fermato il mezzo nei pressi dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio (VV).

La successiva perquisizione, condotta con l’ausilio di un’unità cinofila, ha consentito di rinvenire 137,5 kg di cocaina suddivisi in 125 panetti termosaldati sottovuoto del peso di 1,1 kg ciascuno. La droga ha un valore all’ingrosso di tre milioni e mezzo di euro circa e una resa, sulle piazze spaccio, di almeno quindici milioni di euro.L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti.

L’attività di indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia ed eseguita dagli uomini del Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile di Reggio e della Polizia Stradale di Vibo Valentia con la collaborazione dell’Unità cinofila della Questura di Vibo Valentia.