PGS CALABRIA Basket protagonista con l’evento di domenica 27 novembre

R. & P.

Dopo la manifestazione “PGS a Canestro” dello scorso anno, il basket pigiessino torna protagonista grazie all’impegno delle PGS Calabria, pronte ad investire nuovamente su uno sport molto sentito in riva allo Stretto.

In tanti ricordano il forte legame tra la Viola e l’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria, ambiente educativo – quest’ultimo – considerato un punto di riferimento per i giovani talenti cestistici in particolare negli anni della A1 neroarancio.

E sarà proprio la struttura gestita dalle Figlie di Maria Ausiliatrice ad ospitare, domenica 27 novembre 2022, la manifestazione “PGS Basket Fest” per le categorie Mini e Under 13.

Il programma della giornata prevede alle ore 8.45 gli arrivi, l’accoglienza, la registrazione dei partecipanti ed a seguire la riunione tecnica.

A partire dalle ore 9.30 prenderanno il via le attività sportive che si concluderanno alle ore 12.30 con i saluti, le premiazioni ed i rientri.

Nel frattempo, il Comitato Regionale PGS Calabria ha attivato un serie di percorsi formativi per “Arbitri di pallavolo e di calcio a 5”, per “Alleducatori PGS di primo livello” e per “Tecnici di secondo livello”.

Per ulteriori informazioni sulle attività e sui corsi di formazione delle Polisportive Giovanili Salesiane è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it ed i canali social “PGS Calabria”.