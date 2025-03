di Gianluca Albanese

SIDERNO – L’associazione giovanile “Santa Maria di Portosalvo”, insieme ad alcuni componenti della mistagogia, domani, lunedì 3 marzo alle 19:15 nell’aula magna del Polo Tecnico Professionale “Marconi-Ipsia Art-Zanotti” di viale Sasso Marconi, metterà in scena il musical “Peter Pan”, arricchito dai brani composti da Edoardo Bennato.Lo spirito dell’iniziativa, che intende offrire ai giovani e ai giovanissimi del comprensorio una serata di sano divertimento in linea con lo spirito del Carnevale, è spiegata in una nota diffusa agli organi di stampa dal presidente dell’associazione Vincenzo Bruzzese.

«Come soggetto, si è scelto Peter Pan per il messaggio più genuino che viene da questa storia fantastica. Guardare alla realtà che ci circonda – ha approfondito il concetto – con gli occhi da bambino. Quel bambino di pascoliana memoria che vive dentro ognuno di noi e che ci consente di stupirci di fronte alle meraviglie del mondo e di sognare, fattivamente, quell’isola che non c’è…o che aspetta solo di essere realizzata».

Non manca un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno fattivamente sostenuto l’iniziativa e collaborato per la riuscita della stessa, in particolare «al servizio audio-luci di Fabio Azzarà, al dirigente del Polo Tecnico Professionale “Marconi-Ipsia Art-Zanotti” Gaetano Pedullà, e ai suoi collaboratori, ai nostri parroci, don Bruno e padre Giovanni».