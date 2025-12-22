di Simona Ansani

LAMEZIA TERME – Li chiamano angeli silenziosi, dagli occhi profondi e dal cuore grande. Sono angeli che non hanno bisogno della parola per farsi capire, lo fanno benissimo. Gli angeli a 4 zampe riescono a leggerti dentro, a capire quando siamo in difficoltà, quando viviamo un periodo difficile della nostra vita, quando soffriamo di ansia o depressione, e ci stanno vicino in modo costante, sempre li accanto a noi. Capiscono anche quando tutto va come deve andare, siamo felici per un traguardo raggiunto o solo sereni perché la vita ci sta graziando, e i loro musi ci sorridono.

Oggi però ci occupiamo di Pet Therapy all’ospedale di Lamezia Terme, per un’iniziativa che ha donato gioia e conforto ai pazienti grazie alla presenta delle Unità Cinofile Mae, Lily e Butcher.

L’attività di Pet Therapy è stata curata dal Nucleo Cinofilo UCSN Sezione Calabria, operante nell’ambito della Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile, con il prezioso contributo del conduttore e istruttore Giancarlo Silipo, che ha saputo coniugare competenza tecnica, sensibilità e grande attenzione verso i pazienti e il personale sanitario.

Le Unità Cinofile intervenute, oltre a distinguersi per la loro straordinaria capacità relazionale durante l’attività di Pet Therapy, rappresentano U.C. operative altamente qualificate e con doppia specializzazione, regolarmente brevettate in ambiti di soccorso di elevata complessità: Mae, Labrador Retriever, è specializzata e brevettata in Salvataggio Nautico (mare, laghi e fiumi) e in Soccorso Tecnico, con abilitazione alla ricerca di persone disperse in superficie e sotto macerie. Lily, figlia di Mae, è specializzata e brevettata in Salvataggio Nautico (mare, laghi e fiumi) e in Ricerca e rilevamento sostanze, con particolare riferimento a materiale esplodente e inneschi di incendi dolosi. Infine, Butcher, Pastore Belga Malinois, specializzato e brevettato in Salvataggio Nautico (mare, laghi e fiumi) e in Soccorso Tecnico, con competenze nella ricerca di persone in superficie e sotto macerie.

Queste elevate competenze operative confermano come le Unità Cinofile UCSN siano un’eccellenza non solo nell’ambito del soccorso e della protezione civile, ma anche capaci di esprimere un altissimo valore umano attraverso attività come la Pet Therapy, portando conforto emotivo e sollievo psicologico nei contesti ospedalieri.

Il progetto, realizzato anche grazie alla sensibilità del Primario Mimma Caloiero, che ha così permesso di accogliere gli angeli con la coda nella struttura ospedaliera, fra corridoi e alcuni reparti. <<In questo periodo così significativo dell’anno, come UCSN Nazionale e Regionale – fanno sapere i responsabili dell’iniziativa – desideriamo rivolgere alla Dottoressa Caloiero, a tutti gli operatori sanitari e a tutti i pazienti un augurio sincero di Buon Natale e Buone Feste, con l’auspicio che questi giorni possano essere illuminati da speranza, forza e dalla vicinanza autentica che anche una carezza può trasmettere. La Pet Therapy – concludono – si conferma così un ponte tra competenza, servizio e cuore, capace di trasformare il soccorso in un gesto di profonda umanità. Perché quando professionalità e amore si incontrano, anche un sorriso diventa cura>>.