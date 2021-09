PESCA IN APNEA Mondiali al via. Tra le azzurre la sidernese Maria Fanito

PESCA IN APNEA Mondiali al via. Tra le azzurre la sidernese Maria...

R. & P.

A trentadue anni di distanza dall’ultima volta (San Teodoro – 1989), i Campionati Mondiali di Pesca in Apnea tornano di nuovo in Sardegna. Ad ospitarli, dal 16 al 19 Settembre p.v., saranno i fondali di Arbatax, già teatro dell’edizione 2001 del Campionato Euro-Africano. In aggiunta al 32° Mondiale Maschile, ad Arbatax si disputerà anche il 1° Mondiale Femminile e l’Italia parteciperà con le rispettive Nazionali ad entrambe le competizioni iridate. I due team azzurri, guidati dal Capo Delegazione, Alessandro Congedo, e dal Direttore Tecnico, Marco Bardi, saranno così composti:

Squadra Nazionale Maschile

Atleti titolari: Cristian Corrias – Giacomo De Mola – Dario Maccioni

Riserva: Luigi Puretti

Assistenti: Angelo Ascione – Alfonso Cubicciotto – Stefano Claut – Rocco Cuccaro – Gian Franco Loi – Valerio Losito – Claudio Marconcini – Nicola Strambelli

Squadra Nazionale Femminile

Atlete titolari: Maria Fanito – Alice Ferrari – Tiziana Martinelli

Riserva: Cinzia Assunta Cara

Assistente: Alessandra Totaro

Al doppio evento, organizzato dalla FIPSAS in collaborazione con la A.S.D. Scuola Apnea Sardegna, prenderanno parte 22 Team maschili e 7 Team femminili, tra i quali, oltre alla fortissima Spagna e alle temibili Croazia, Grecia e Cipro, si segnalano il Sudafrica, gli Stati Uniti, il Cile e molti altri Paesi provenienti dal Sud America. L’accreditamento delle delegazioni avverrà il 16 Settembre p.v., a partire dalle ore 15:00, presso l’Arbatax Park Hotel, mentre la cerimonia inaugurale è calendarizzata per il 17 Settembre p.v., alle ore 18:00, presso il Piazzale Rocce Rosse.