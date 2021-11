PERCORSO VERSO UN OMICIDIO Giovedì la presentazione tra Siderno e Roma

Non tutti nella Capitale sbocciano i fiori del male, qualche “Percorso verso un omicidio” senza pretese lo abbiamo anche noi in paese. Giovedì 11 novembre 2021 alle 19, il “Percorso verso un omicidio” di Domenico Ammendolea si snoderà dalla Locride a Roma, per una presentazione on line che vedrà coinvolte in maniera congiunta due librerie indipendenti lontane dal punto di vista logistico ma vicine per comunione d’intenti e target.

Dunque, lo spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di Siderno e la libreria l’Altracittà di Roma presenteranno in collegamento diretto il fortunato noir di Ammendolea, col pubblico presente in sala sia a Siderno che a Roma, permettendo un’interazione costante tra i due poli culturali, in cui i conduttori e l’autore si immergeranno nelle appassionanti vicende del romanzo, che continua a suscitare l’interesse di un sempre maggior numero di lettori.