PERCHÉ SARÀ ESTATE Il nuovo singolo di Roberto Scarfò

Disponibile dal 26 luglio in tutti i migliori digital stores, il nuovo brano di Roberto Scarfò “Perché sarà estate”.

Il brano mette al centro l’estate come “la stagione dell’anima”.

L’autore si rivolge all’estate come fosse la sorella maggiore che abbraccia tutte le altre stagioni, in questo momento per l’inizio di un nuovo cammino.

L’estate, la stagione della bellezza, che ci avvolge indomita e sincera, come nei versi della canzone :”…… di sconfinate albe e di jambe ‘….. fra le ginestre e il mare, fra lucciole e la pare!”.

L’estate è la celebrazione dei sentimenti forti e delle passioni, dei colori e dei profumi.

Come nella poesia di Cesare Pavese:” È riapparsa la donna dagli occhi socchiusi e dal corpo raccolto, camminando per strada. Ha guardato diritto tendendo la mano, nell’immobile strada. Ogni cosa è riemersa”.

Noi del NOTIZIARIO di Roberto Scarfò, auguriamo a tutti i lettori di immergersi nei più bei ricordi che l’anima ha conservato e custodito con amore e auguriamo di poter vivere ogni momento della propria esistenza come se fosse sempre “Estate fra sconfinate albe, avvolte da colori e profumi che rendono unica e poetica l’anima interiore”come questo meraviglioso brano del cantautore Roberto Scarfo’ che mette al centro, la stagione dell’anima e la racconta in modo sublime.

Buona estate fra le ginestre e il mare, fra lucciole e lampare.