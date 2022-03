PER LA PACE IN UCRAINA Venerdì la manifestazione a Roccella

R. & P.

Venerdì 4 marzo abbiamo voluto organizzare, in collaborazione con le principali associazioni, consulte giovanili e movimenti della Locride, una grande MANIFESTAZIONE PER LA PACE IN UCRAINA.

La guerra e il rapido susseguirsi degli eventi ci spingono a voler inviare, come giovani locridei, un messaggio di speranza e di unione per la pace sul territorio ucraino, mettendo fine ad un conflitto che ha già colpito tantissimi innocenti.

Per questo motivo, mi piacerebbe che anche tu, nel limite delle tue possibilità, partecipassi insieme a noi in questa marcia per la pace e che coinvolgessi a tua volta chiunque pensi possa avere piacere a sostenere l’iniziativa. Ogni persona coinvolta deve sentirsi promotrice e divulgatrice dell’evento!

Il corteo partirà alle ore 18.30 da PIAZZA DOGANA a Roccella Jonica e proseguirà fino a PIAZZA SAN VITTORIO. Lì chiunque potrà esporre le sue riflessioni, confrontandosi con tantissimi altri giovani del territorio locrideo, del NOSTRO territorio.

Ci vediamo venerdì e non dimenticare di portare una bandiera della pace con te!!

I giovani della Locride